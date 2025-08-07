Sentencia a hombre a 50 años de prisión por el homicidio de dos policías, en Nuevo León

Un hombre fue sentenciado a 50 años de prisión por el homicidio de dos policías de General Zuazua, Nuevo León.

La Fiscalía General de Justicia del estado informó el resultado de la audiencia de juicio oral penal con sentencia condenatoria en contra de Víctor Omar ‘N’, de 37 años de edad.

TE PUEDE INTERESAR: Vinculan a dos empleados de PCNL por caída de escenario en cierre de campaña de MC

Un juez de control dictó una sentencia de 50 años en un Centro de Reinserción Social estatal, así como el pago por reparación de daño en términos de ley por concepto de indemnización por muerte y gastos funerarios.

Los hechos se registraron el 21 de abril de 2023 sobre la Carretera Agua Fría- Zuazua en la entrada de la colonia Carrizalejos en General Zuazua.

Los oficiales, de 34 y 54 años, respectivamente realizaban labores de patrullaje por el lugar cuando sujetos a bordo de camionetas los interceptaron y dispararon en su contra, entre ellos, el ahora sentenciado.

TE PUEDE INTERESAR: Hallan restos humanos en bolsas plásticas en Juárez, Nuevo León

Trabajos de inteligencia e indagatorias emprendidos por el Agente del Ministerio Público permitieron la detención de Víctor Omar ‘N’, el 13 de septiembre de 2023, desde cuando permanecía internado en un penal estatal.