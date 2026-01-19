Dos civiles armados abatidos en enfrentamiento en Agualeguas, NL

México
/ 19 enero 2026
    Dos civiles armados abatidos en enfrentamiento en Agualeguas, NL
    Un enfrentamiento entre autoridades y presuntos integrantes del crimen organizado en Agualeguas, Nuevo León, dejó dos civiles armados abatidos y el aseguramiento de armas, equipo táctico y un vehículo VANGUARDIA

Autoridades estatales aseguraron armas de fuego, equipo táctico y un vehículo tras un enfrentamiento registrado durante el Operativo Muralla

Un saldo de dos civiles armados abatidos, así como el aseguramiento de armas de fuego y equipo táctico, entre otras cosas dejó un enfrentamiento entre autoridades y presuntos integrantes del crimen organizado, en Agualeguas, Nuevo León.

Los hechos se registraron la tarde del domingo durante la ejecución del Operativo Muralla en ese ayuntamiento.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que el saldo de los sucesos fue de dos hombres armados abatidos, el aseguramiento de dos armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipo táctico y un vehículo tipo pick up.

Durante el enfrentamiento no se reportaron policías ni elementos del Ejército lesionados.

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

