Dos civiles armados abatidos en enfrentamiento en Agualeguas, NL

Un saldo de dos civiles armados abatidos, así como el aseguramiento de armas de fuego y equipo táctico, entre otras cosas dejó un enfrentamiento entre autoridades y presuntos integrantes del crimen organizado, en Agualeguas, Nuevo León.

Los hechos se registraron la tarde del domingo durante la ejecución del Operativo Muralla en ese ayuntamiento.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a joven, de 15 años, señalado por 4 homicidios, en NL

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó que el saldo de los sucesos fue de dos hombres armados abatidos, el aseguramiento de dos armas de fuego, cargadores, cartuchos, equipo táctico y un vehículo tipo pick up.

Durante el enfrentamiento no se reportaron policías ni elementos del Ejército lesionados.