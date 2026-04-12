FGR destruye 18 ‘monstruos’ en Tamaulipas; estaban ligados al Golfo y al Cártel del Noreste

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/ 12 abril 2026
    FGR destruye 18 ‘monstruos’ en Tamaulipas; estaban ligados al Golfo y al Cártel del Noreste
    La FGR indicó que la acción se realizó en el marco del Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito. ESPECIAL
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La FGR realizó la destrucción de 18 vehículos con blindaje artesanal asegurados en operativos recientes y vinculados a investigaciones federales

CDMX.- La Fiscalía General de la República (FGR) destruyó 18 vehículos con blindaje artesanal, conocidos como “monstruos”, asegurados en Tamaulipas y presuntamente utilizados por organizaciones criminales, informó la institución.

La FGR indicó que la acción se realizó en el marco del Programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito” y que las unidades estaban relacionadas con 16 carpetas de investigación.

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De acuerdo con las investigaciones referidas en el reporte, los vehículos eran utilizados por el cártel del Golfo, así como por el cártel del Noreste.

Las unidades fueron aseguradas entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, en acciones realizadas en colaboración con autoridades de los tres órdenes de gobierno, como parte de operativos coordinados por el gabinete de seguridad.

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En el procedimiento participaron instancias federales y locales, y fue conducido por el Ministerio Público Federal de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, según la información difundida.

También estuvieron presentes representantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, quienes verificaron que la destrucción se realizara conforme a la normatividad aplicable.

La dependencia señaló que los aseguramientos se efectuaron en acciones coordinadas a través de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), como parte de la estrategia de seguridad en la entidad. Con información de La Jornada

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