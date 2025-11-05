Dos norteamericanas son vinculadas por posesión de material bélico, en Nuevo León

Tras haber sido detenidas con material bélico, dos mujeres originarias de Estados Unidos fueron vinculadas a proceso por el delito de posesión de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, en Nuevo León.

La Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) obtuvo la vinculación a proceso de las dos extranjeras, identificadas como Nora “G” y Britzi (G)m detenidas en el municipio de General Bravo.

De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron a las extranjeras cuando circulaban sobre la carretera Monterrey-Reynosa a la altura del mencionado ayuntamiento.

Al revisar la unidad en la que viajaban con placas de Texas, los uniformados localizaron dos armas cortas, así como tres cargadores.

Una tercera mujer viajaba con ellas; sin embargo, ella quedó en libertad al establecerse que eran las otras las que portaban las armas de fuego.

Las detenidas y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, quien a su vez las remitió a un juez especializado, quien calificó de legal su detención y dictó el auto de vinculación a proceso.