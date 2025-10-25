¿Droga enchilada?: Autoridades aseguran una tonelada de narcóticos ilegales escondidos en cajas de chiles

El 25 de octubre se reportó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) decomisó más de una tonelada de droga. Sin embargo, se destacó para los medios que los narcóticos estaban escondidos en cajas de chiles.

La mercancía de chiles estaba siendo transportada por un camión, el cual fue interceptado por las autoridades, durante una inspección en la frontera de Sonora con los Estados Unidos.

El cateo fue llevado por elementos del Ejército de México y operativos de la Guardia Nacional, en el punto de inspección, ubicado en San Luis Río Colorado, Sonora.