Durazo reconoce impacto ambiental por derrame de hidrosulfuro en Sonora; Profepa evalúa daños

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México
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    Durazo reconoce impacto ambiental por derrame de hidrosulfuro en Sonora; Profepa evalúa daños
    Durazo indicó que, tras el incidente, el Gobierno estatal activó de inmediato los protocolos de emergencia. FOTO: REFORMA

El gobernador Alfonso Durazo reconoció afectaciones ambientales por el derrame de hidrosulfuro en Naco, mientras Profepa y Conagua investigan su alcance.

El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, reconoció que el derrame de hidrosulfuro de sodio provocado por el descarrilamiento de un tren de Ferromex en Naco generó un impacto ambiental que debe atenderse con seriedad. No obstante, señaló que la sustancia involucrada no tiene el mismo nivel de contaminación que la del desastre del Río Sonora ocurrido en 2014.

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”Cualquier sustancia química tiene un grado importante de contaminación y de impacto medioambiental”, afirmó el mandatario al referirse al accidente registrado el fin de semana en la frontera entre Sonora y Arizona.

Durazo indicó que, tras el incidente, el Gobierno estatal activó de inmediato los protocolos de emergencia con la participación de Protección Civil, cuerpos de rescate y autoridades ambientales. Añadió que el propio descarrilamiento ayudó a contener parcialmente la fuga, ya que el carrotanque no se vació por completo.

Asimismo, explicó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acudieron al sitio desde las primeras horas y que será esta última la encargada de determinar la magnitud de las afectaciones ambientales.

De acuerdo con la Profepa, el accidente ocurrió durante la madrugada del 26 de julio cerca del Rancho Potrero El Cobre, en el ejido Cuauhtémoc, municipio de Naco, donde se derramaron aproximadamente 59 mil litros de hidrosulfuro de sodio (NaHS), una sustancia corrosiva y tóxica utilizada en procesos industriales y mineros.

La dependencia federal informó que personal de Protección Civil, cuerpos de emergencia y representantes de las empresas involucradas acudieron al lugar poco después del reporte. En una primera inspección se confirmó que no hubo personas lesionadas.

Como parte de la atención a la contingencia, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) realiza muestreos de agua y suelo para evaluar posibles afectaciones, mientras autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen acciones coordinadas de investigación y respuesta.

Hasta el momento, la Profepa señaló que, de manera preliminar, el derrame no representa un riesgo inmediato para la población. Sin embargo, continuará con las diligencias técnicas para determinar el alcance de los daños y, de ser necesario, aplicar medidas de remediación e iniciar los procedimientos legales correspondientes.

La preocupación entre los habitantes aumentó luego de que autoridades municipales advirtieran que las lluvias podrían haber arrastrado parte del material hacia arroyos cercanos.

El secretario del Ayuntamiento de Naco, Alejandro Arizmendi, aseguró que el municipio no minimiza el incidente y reconoció la inquietud de la población, aunque reiteró que se mantiene la confianza en los estudios que realizan las autoridades federales y estatales.

El funcionario precisó que aún no existe un dictamen oficial sobre contaminación ambiental y que gran parte de la información difundida hasta ahora es extraoficial.

Arizmendi agregó que algunos habitantes han comparado el incidente con el desastre del Río Sonora, aunque enfatizó que, hasta el momento, no se han reportado afectaciones a la salud de la población.

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Finalmente, informó que el alcalde José Lorenzo Villegas sostendrá este miércoles una reunión con representantes de Grupo México para dar seguimiento al caso. De forma preliminar, autoridades municipales estiman que la dispersión del material alcanzó aproximadamente dos kilómetros, aunque esta cifra deberá confirmarse con los estudios técnicos que continúan en la zona.

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