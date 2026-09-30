Ebrard y Greer se encuentran en el G20; T-MEC marca la agenda comercial

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard , llegó a Milwaukee, Wisconsin, para participar en la reunión de ministros de Comercio del G20, donde México busca impulsar sus intereses comerciales y fortalecer el diálogo con sus principales socios.

Durante su llegada al encuentro, Ebrard tuvo un primer acercamiento con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos. Ambos funcionarios compartieron imágenes de la reunión, mientras se mantienen abiertas las conversaciones entre México y Estados Unidos sobre la relación comercial.

T-MEC, UNO DE LOS TEMAS CENTRALES

El encuentro entre Ebrard y Greer ocurre mientras México y Estados Unidos avanzan en el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Entre los asuntos que forman parte de la agenda bilateral se encuentran las cadenas de suministro, los aranceles estadounidenses al acero, aluminio y automóviles, además de las medidas relacionadas con las importaciones provenientes de Asia.

La revisión del acuerdo comercial se mantiene como uno de los principales asuntos para ambos gobiernos. De acuerdo con información reciente, la siguiente ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos está prevista para octubre.

MÉXICO LLEVA SU AGENDA AL G20