Ebrard y Greer se encuentran en el G20; T-MEC marca la agenda comercial
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El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, se reunió con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, llegó a Milwaukee, Wisconsin, para participar en la reunión de ministros de Comercio del G20, donde México busca impulsar sus intereses comerciales y fortalecer el diálogo con sus principales socios.
Durante su llegada al encuentro, Ebrard tuvo un primer acercamiento con Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos. Ambos funcionarios compartieron imágenes de la reunión, mientras se mantienen abiertas las conversaciones entre México y Estados Unidos sobre la relación comercial.
T-MEC, UNO DE LOS TEMAS CENTRALES
El encuentro entre Ebrard y Greer ocurre mientras México y Estados Unidos avanzan en el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Entre los asuntos que forman parte de la agenda bilateral se encuentran las cadenas de suministro, los aranceles estadounidenses al acero, aluminio y automóviles, además de las medidas relacionadas con las importaciones provenientes de Asia.
La revisión del acuerdo comercial se mantiene como uno de los principales asuntos para ambos gobiernos. De acuerdo con información reciente, la siguiente ronda de conversaciones entre México y Estados Unidos está prevista para octubre.
MÉXICO LLEVA SU AGENDA AL G20
Además de sus encuentros bilaterales, Ebrard participa en las sesiones plenarias de la reunión ministerial del G20, que se desarrolla este miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre en Milwaukee.
La Secretaría de Economía señaló que la participación mexicana tiene como objetivo promover los intereses comerciales del país y mantener reuniones con representantes de sus principales socios económicos.
El G20 concentra alrededor de 85 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial y 75 por ciento del comercio global, por lo que sus reuniones representan un espacio para discutir las principales tendencias de la actividad comercial internacional.
¿QUÉ SE DISCUTE EN LA REUNIÓN DEL G20?
Entre los temas incluidos en la agenda del encuentro se encuentran la eliminación del trabajo forzoso en las cadenas globales de suministro, la actualización del principio de Nación Más Favorecida y el exceso de capacidad de producción.
Estados Unidos también planteó discutir el uso de medidas comerciales relacionadas con los alimentos y las condiciones de las cadenas internacionales de suministro.
La reunión de Milwaukee permite a México mantener conversaciones con las principales economías del mundo, mientras continúa el diálogo con Estados Unidos sobre las condiciones comerciales de América del Norte.