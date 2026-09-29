México busca evitar nuevos aranceles en negociación de T-MEC; todavía no hay un acuerdo definitivo: Sheinbaum

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    México busca evitar nuevos aranceles en negociación de T-MEC; todavía no hay un acuerdo definitivo: Sheinbaum
    La mandataria federal explicó que las negociaciones contemplan una serie de acuerdos que, aseguró, no vulnerarán la soberanía de México. Presidencia

La Presidenta señaló que México avanza en las conversaciones y reiteró que se busca evitar la imposición de nuevos gravámenes

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará este martes a Estados Unidos para continuar esta semana las negociaciones comerciales con autoridades de ese país, en el marco de la revisión del T-MEC.

Sheinbaum señaló que México avanza en las conversaciones, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo, y reiteró que uno de los objetivos es incluir los aranceles al acero y los vehículos, además de evitar la imposición de nuevos gravámenes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/avalan-ley-antimemes-en-comisiones-de-san-lazaro-pasa-al-pleno-EP23798518

“Apenas se va el día de hoy. Se reúnen esta semana y ya les estaremos informando. Vamos bien. Todavía no cerramos un acuerdo mayor”, indicó.

ACUERDOS NO VULNERARÁN LA SOBERANÍA DE MÉXICO

La mandataria federal explicó que las negociaciones contemplan una serie de acuerdos que, aseguró, no vulnerarán la soberanía de México ni su visión de desarrollo.

“Nuestro objetivo obviamente es incluir aranceles de acero y vehículos y que no haya más aranceles”, afirmó.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/investigan-caso-de-menor-intoxicada-con-cristal-en-secundaria-en-nuevo-leon-DP23797488

Cabe mencionar que Estados Unidos anunció nuevas medidas arancelarias contra Canadá, mientras México mantiene las conversaciones para definir las condiciones comerciales con su principal socio económico.

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