México busca evitar nuevos aranceles en negociación de T-MEC; todavía no hay un acuerdo definitivo: Sheinbaum

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará este martes a Estados Unidos para continuar esta semana las negociaciones comerciales con autoridades de ese país, en el marco de la revisión del T-MEC.

Sheinbaum señaló que México avanza en las conversaciones, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo, y reiteró que uno de los objetivos es incluir los aranceles al acero y los vehículos, además de evitar la imposición de nuevos gravámenes.