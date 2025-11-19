Ecatepec deja el Top 20 de casos de feminicidios en México

Durante la conferencia de prensa semanal, informó que Ecatepec salió del “top” 20 de feminicidios y redujo en más de 10 % delitos contra las mujeres, como violación, lesiones dolosas y abuso sexual, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública ( SESNSP ).

Por la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer , que se celebra el 25 de noviembre (25N), la edil presentó la campaña de concientización ‘ Sobran machos, faltan hombres ’, apoyo de 2 mil pesos mensuales a madres adolescentes y la ampliación de la Red Violeta en comercios y transporte público, así como la conferencia de Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia contra la violencia digital.

Luego de que Ecatepec encabezó la lista nacional de feminicidios durante varios años, la alcaldesa, Azucena Cisneros , dio a conocer que el municipio salió del “top” 20 y anunció un plan integral de apoyo para combatir la violencia contra las mujeres, que incluye acciones contra el acoso, fortalecer la prevención y lograr el empoderamiento de este sector.

La presidenta municipal expresó que Ecatepec se ha construido y se sostiene gracias a las mujeres, que levantan colonias enteras, luchan por conseguir agua y trabajan, estudian y resisten sin que nadie las reconozca.

‘Las mujeres son la fuerza silenciosa, profunda y decisiva que ha mantenido vivo este municipio. Por eso, gobernar Ecatepec exige una decisión política fundamental: Poner a las mujeres en el centro de la transformación’, dijo.

El plan se basa en dos ejes fundamentales: La prevención, con trabajo desde las escuelas y el involucramiento de los hombres para evitar la reproducción de la violencia, y la atención, porque cada mujer que vive violencia necesita acompañamiento inmediato, protección, asesoría, contención, justicia, espacios seguros, prevención y atención.

Cisneros Coss detalló que la campaña contra el acoso ‘Sobran machos, faltan hombres’ busca concientizar, pues ‘durante décadas hemos convivido con un modelo cultural de ‘macho’ que controla, que cela, que humilla, que acosa, que violenta o que calla ante la agresión’, por lo que es necesario que asuman su responsabilidad dentro y fuera del hogar, que cuiden, ayuden, cooperen con los trabajos domésticos, respeten y eduquen con el ejemplo.

En su intervención expuso que esta campaña tiene cuatro líneas de acción: Educación en escuelas con talleres y diálogo con jóvenes, formación de gobierno, impulsar la iniciativa “Hombres que cuidan” y trabajo territorial en colonias, transporte, comercios y espacios públicos.

‘La violencia contra las mujeres no se combate sólo atendiendo a las mujeres. La violencia se combate transformando las masculinidades’, expresó.

Anunció también la convocatoria del Programa Integral de Apoyo al Embarazo Adolescente, que otorga 2 mil pesos mensuales a madres de 12 a 22 años para que continúen sus estudios o se capaciten laboralmente.

‘El apoyo económico mensual de 2 mil pesos es una herramienta de autonomía, un puente para que continúen en la escuela, para que terminen su formación y para que puedan construir un proyecto de vida digno, rompiendo los ciclos de pobreza y violencia que durante generaciones han afectado a las mujeres de Ecatepec. Mantener a nuestras adolescentes en la escuela es prevención, es seguridad y es futuro’.

Cisneros Coss mencionó que también habrá un despliegue masivo de Puntos Violeta, que serán miles y estarán en el transporte público, plazas comerciales, mercados, Mexibús y Metro, cada uno de los cuales contará con la aplicación Red Violeta instalada y conexión directa al C4, donde las mujeres podrán recibir ayuda inmediata y acompañamiento.

La alcaldesa invitó a las mujeres de Ecatepec a presenciar la conferencia que impartirá Olimpia Coral Melo, impulsora de la Ley Olimpia, quien hablará sobre cómo identificar la violencia digital, cómo denunciarla, cómo prevenirla y cómo acompañar a quienes la sufren, a las 10:30 horas en el Centro Regional de Cultura, Arte y Deporte Las Américas.