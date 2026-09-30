Economía mexicana ha mostrado capacidad de adaptación: SHCP

Al iniciar su comparecencia con motivo de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum, Amador resaltó la composición de la deuda y los indicadores financieros para sostener que México conserva margen de maniobra ante posibles choques externos.

Pese al incremento del saldo de la deuda pública, el Secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, defendió ante la Cámara de Diputados la estabilidad de las finanzas nacionales y aseguró que el Gobierno mantiene una trayectoria fiscal sostenible.

“La sostenibilidad fiscal debe analizarse con una perspectiva integral”, afirmó ante los legisladores.

Sin citar que la deuda llegará a los 20 billones de pesos para el próximo año, Amador explicó que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ha reducido en 1.7 por ciento del PIB, respecto de 2024.

“La consolidación fiscal se está realizando, además, al mismo tiempo que se fortalecen los amortiguadores fiscales del País para hacer frente a posibles choques externos”, mencionó.

Dijo que el saldo de los fondos de estabilización supera los 170 mil millones de pesos, su mayor nivel desde 2020, ampliando el margen de respuesta de las finanzas públicas por choques económicos imprevistos.

Sostuvo que la sostenibilidad fiscal debe analizarse con una perspectiva integral.

“La dinámica de la deuda depende del balance fiscal, pero también del crecimiento económico, de las tasas de interés, del tipo de cambio y de la composición de la misma deuda.

“México cuenta en este sentido con fortalezas importantes”, remarcó sobre cómo es posible mantener el ritmo de deuda.

Amador destacó que 80 por ciento de la deuda del Gobierno federal está denominada en moneda nacional y, en su mayoría, a tasa fija, lo que, dijo, limita la exposición a movimientos cambiarios y de tasas de interés.

México cuenta, en este sentido, con fortalezas muy importantes, sostuvo.

El Secretario también presumió los resultados de la estrategia financiera aplicada a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Aseguró que las medidas implementadas por el Gobierno han permitido llevar la deuda de la empresa a su nivel más bajo desde 2014.

“Una mejora que ya se refleja en los mercados financieros”.

Subrayó que la medida de riesgo de Pemex se ha reducido cerca de 45 por ciento en los últimos cinco años.

“Esta mayor solidez financiera permite a la empresa avanzar en nuevos proyectos de inversión mediante esquemas mixtos, de los cuales ya se han adjudicado 10 y se prevé que este mecanismo continúe contribuyendo a incrementar la producción de la empresa a largo plazo”, expuso.

También señaló que la deuda bruta de la petrolera, como proporción del PIB, alcanzó en 2025 su nivel más bajo en 11 años.

El Secretario de Hacienda resaltó la estabilidad económica del País a pesar de los cambios en la política comercial en Norteamérica, la incertidumbre geopolítica y una moderación de la actividad economía mundial.

“Frente a este entorno, la economía mexicana ha mostrado capacidad de adaptación y resiliencia, pero sobre todo hemos mantenido una premisa fundamental de la política económica: proteger el bienestar de las familias y preservar la estabilidad macroeconómica y fiscal del país”, dijo.

Informó que el salario mínimo acumula una recuperación histórica de 150 por ciento en términos reales desde 2018, creciendo en los dos últimos años por encima de la inflación.

Dijo que la inflación se ubicó en 3.4 por ciento y atribuyó parte de este comportamiento a las medidas aplicadas para contener presiones sobre los precios de los combustibles.

“Si estas no hubieran sido puestas en marcha, nuestra estimación es que la inflación el día de hoy sería superior significativamente al 4 por ciento”, sostuvo.