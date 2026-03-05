Economistas advierten déficit por reducción del 30.3 % sobre inversiones públicas en México

    El déficit público aumentó un 23.5 por ciento real respecto al año anterior, situándose en 19.3 mil millones de pesos, debido a presiones por pago de nómina y adeudos pendientes. IA

El gasto público en infraestructura cayó 30.3% en enero, su nivel más bajo desde 2008, subejercicio en salud y educación arriesga el PIB de 2026

El Gobierno arrancó el año con una inversión pública en enero de 41.4 mil millones de pesos, una caída de 30.3 por ciento real anual y un subejercicio fiscal persistente que arriesga el repunte de la actividad económica, advirtieron analistas.

“El sector que se vio más afectado por los recortes de la cuesta de enero fue la inversión física. En enero, el Gobierno gastó tan solo 41.4 mil millones de pesos en este concepto, lo cual fue 30.3 por ciento o 18 mil millones de pesos menor a la inversión física de enero del año anterior”, advirtió México Evalúa en su reporte “Erario al Momento”. Este nivel de inversión es el más bajo para un inicio de año desde 2008.

En el análisis de las finanzas públicas se destacó que el sector de vivienda y servicios a la comunidad concentró 56 de cada 100 pesos invertidos. En contraste, educación y salud recibieron apenas 5 y 4 pesos de cada 100, respectivamente.

“La regla de oro del endeudamiento es que la inversión debe ser mayor a la deuda o por lo menos igual. No obstante, en enero el Gobierno registró un superávit de 58 mil millones de pesos en el balance público amplio; aun así, el gasto en inversión fue de apenas 41 mil millones de pesos, ubicándose en mínimos históricos”, resaltó el organismo.

Riesgos para el PIB

Analistas de Banamex, como Magdaleno Mendoza y Guillermina Rodríguez, coincidieron en que el subejercicio persistente en infraestructura limita el impacto en la actividad productiva. Al cierre de enero de 2026, el déficit público aumentó un 23.5 por ciento real respecto al año anterior, situándose en 19.3 mil millones de pesos, debido a presiones por pago de nómina y adeudos pendientes.

“Destaca la contracción anual de 30.3 por ciento en la inversión pública, extendiendo la dinámica observada desde el año pasado, cuando el ajuste del gasto comenzó a concentrarse en la inversión física como mecanismo para avanzar en la consolidación fiscal. Mantenemos nuestra estimación de crecimiento del PIB para 2026 en 1.6 por ciento”, indicaron los analistas en su reporte del 3 de marzo.

