Vinculan a proceso a Juan Jesús ‘N’, presunto feminicida de Edith Guadalupe

Un juez de control vinculó a proceso a Juan Jesús ‘N’, el guardia de seguridad acusado del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar en la Ciudad de México. Tras una audiencia de aproximadamente cuatro horas, el juzgador fijó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que el presunto feminicida continuará privado de la libertad en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte. Además de cuatro meses para la investigación complementaria. De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), logró obtener la vinculación a proceso por el delito de feminicidio en agravio de Edith Guadalupe, joven de 21 años, por hechos ocurridos el 15 de abril de 2026 en un inmueble en la alcaldía Benito Juárez.

MANCHAS DE SANGRE, DESARMADOR Y LOS OBJETOS DE EDITH De acuerdo con las pruebas de la Fiscalía, en el primer dictamen del médico forense encontraron manchas de sangre en la caseta de vigilancia donde había ocurrido el crimen Afirmó que la imputación se sustentó en datos de prueba como “indicios de sangre y pertenencias de la víctima en la caseta de vigilancia y en otros espacios a los que tenía acceso el imputado”. También se estableció que Juan Jesús ‘N’ tenía a su cargo el control de la entrada al inmueble, así como del sistema de videovigilancia, el cual había desconectado al momento que ocurrieron los hechos.

“El vigilante tenía control total del acceso al edificio, incluyendo la puerta principal, el estacionamiento, así como del sistema de videovigilancia, el cual fue desconectado entre las 16:23 y las 17:44 horas del 15 de abril, periodo en el que se estableció que ocurrió la agresión, así como en tres momentos adicionales durante la madrugada del 16 de abril”, señaló el comunicado de la Fiscalía de CDMX. En el lugar, encontraron pertenencias de la víctima en distintos puntos del inmueble, incluida su cartera en el baño de la caseta, y su teléfono celular oculto en instalaciones del edificio, espacios a los que el imputado tenía acceso. También se aseguró un desarmador compatible con las lesiones que le causaron la muerte de Edith Guadalupe y se localizaron prendas de vestir de hombre con manchas hemáticas, lo que refuerza la hipótesis de manipulación posterior a los hechos. Además, destacan que el imputado presentaba lesiones acordes con la dinámica de la agresión, conforme al certificado médico de la joven de 21 años.

DEFENSA APORTA PRUEBAS Y TRAMITAN UN AMPARO A la salida de la audiencia, el abogado de Juan Jesús, Julián González, dijo que la defensa no pudo exponer las pruebas, a petición de la FGJCDMX. “Se aportaron las dos periciales, sin embargo, el juez únicamente nos dejó incorporar por medio de lectura toda vez que la Fiscalía de opuso ya que su argumento fue que tuvimos tres días”, informó la defensa de Juan Jesús. El defensor Julián González dijo que tramitarán un amparo contra la medida cautelar de prisión preventiva. Afirmó que entre las pruebas que aportarán en la etapa intermedia hay videos y la integración de dictámenes periciales independientes. “Ahorita estamos en una etapa de investigación que se queda en 3 meses, y entonces ahorita nosotros también vamos a aportar pruebas, que supuestamente, la Fiscalía todavía tiene muchas pruebas que aportar, pero, de este lado también vamos a seguir aportando pruebas y seguir investigando, tenemos unos videos pendientes que podríamos ahí sacar bastante información que es demasiado útil”.

NIEGAN QUE EL ARMA FUERA UN DESARMADOR Por su parte, el médico forense de la defensa del procesado, Salvador Martínez, mencionó que el arma con la que se causó la muerte a Edith Guadalupe no fue un desarmador, como lo señaló la FGJCDMX, sino con un cuchillo. Además de que los fenómenos cadavéricos, como la localización de manchas de sangre, no son posibles como lo señaló la Fiscalía de la Ciudad de México, si el cuerpo fue encontrado 38 horas después de haber sido asesinada. Durante la audiencia de la mañana de este miércoles no estuvieron presentes familiares de Edith Guadalupe. Mientras tanto, la Fiscalía de CDMX continúa con las indagatorias para esclarecer plenamente los hechos y garantizar el acceso a la justicia para la víctima y su familia. (Con información de El Universal)

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