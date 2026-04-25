Equipo de 50 abogados asume defensa de Juan Jesús ‘N’, vinculado a proceso por feminicidio de Edith Guadalupe

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 25 abril 2026
    Equipo de 50 abogados asume defensa de Juan Jesús ‘N’, vinculado a proceso por feminicidio de Edith Guadalupe
    Juan Jesús N enfrenta proceso; su defensa suma 50 abogados y sostiene su inocencia en feminicidio en CDMX VANGUARDIA

La defensa de Juan Jesús “N” informó que un equipo de 50 abogados lo representa, mientras la familia de Edith Guadalupe respalda la investigación de autoridades

Tras la vinculación a proceso de Juan Jesús “N” por el feminicidio de Edith Guadalupe, su defensa legal informó que un equipo conformado por al menos 50 abogados participará en la representación jurídica del joven de 24 años, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en un inmueble ubicado en la avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

La información fue dada a conocer por Jesús Briones, abogado que encabeza la defensa, quien explicó que además del grupo de litigantes, se cuenta con el apoyo de una red de aproximadamente 200 especialistas en materia penal que colaboran a través de un grupo de mensajería.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/vinculan-a-proceso-a-juan-jesus-n-presunto-feminicida-de-edith-guadalupe-MK20199353

DEFENSA SOSTIENE INOCENCIA DEL IMPUTADO

En entrevista con Telediario, el abogado señaló que su defendido es inocente y afirmó que el caso se encuentra sustentado en elementos que, desde su perspectiva, no corresponden a los hechos.

“Es muy molesto, muy doloso que todo lo que está sucediendo, la creación de carpetas, sobre todo involucrar a un muchacho inocente, es un muchacho verdaderamente tímido, no habla, es un muchacho con cualidades muy humildes, de buen corazón, le destrozaron su vida, este muchacho está por purgar una pena por toda esta carpeta prefabricada de 35 años de cárcel”, expresó Jesús Briones.

De acuerdo con la defensa, el joven fue señalado como presunto responsable tras un altercado ocurrido en la caseta de vigilancia del inmueble donde laboraba, en el que presuntamente habría atacado a la víctima.

$!Equipo de 50 abogados asume defensa de Juan Jesús ‘N’, vinculado a proceso por feminicidio de Edith Guadalupe

FAMILIA DE EDITH GUDALUPE RESPALDA INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA

Por su parte, familiares de Edith Guadalupe manifestaron su postura tras una reunión en el Centro de Atención Integral para Búsqueda de Personas. En un posicionamiento público, indicaron que confían en las autoridades de la Ciudad de México y sostienen que el imputado es responsable del delito.

Alma Valdez, tía de la víctima, expresó: “Hay ya una persona vinculada a proceso por el feminicidio de nuestra querida Edith Guadalupe, la cual, no nos cabe duda, fue el autor intelectual y material del feminicidio, existen pruebas fehacientes y contundentes de su participación que ya obran en una carpeta de investigación y en este contexto también exigimos justicia para Edith Guadalupe. Dichas pruebas han sido revisadas por expertos independientes”.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/giran-orden-de-captura-contra-suegra-de-exreina-de-belleza-asesinada-en-cdmx-OC20223269

PROCESO JUDICIAL SE ENCUENTRA EN CURSO

El caso corresponde al feminicidio de Edith Guadalupe, de 21 años, ocurrido el pasado 15 de abril. Tras la vinculación a proceso de Juan Jesús “N”, el proceso penal continuará conforme a las etapas establecidas por la ley.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido una resolución definitiva sobre la responsabilidad del imputado, por lo que el caso permanece en investigación y sujeto a lo que determinen las instancias judiciales competentes.

Con información de ‘El Heraldo’

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Feminicidios
Investigaciones

Localizaciones


Ciudad de México

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Autoridades municipales clausuraron hace siete días un centro de rehabilitación tras detectar maltrato, presencia de menores y fallas graves en protocolos.

Revisarán anexos en Torreón; van por centros clandestinos

Como Juan por su casa

Como Juan por su casa
true

Morena y el PRI: los demasiados paralelismos
Los hechos se registraron alrededor de las 9:00 horas en el cruce de la Avenida Lázaro Cárdenas y la calle Horticultores. FOTO: Captura de pantalla

Asesinan a coordinador de homicidios de la FGE en Ensenada, Baja California
Autoridades educativas y de seguridad en BCS confirmaron que amenazas formarían parte de un “reto viral” en redes sociales. Cuartoscuro

Reportan amenazas de tiroteos en 11 escuelas de Baja California Sur y Sinaloa
El Día Sin Sombra 2026 será visible en distintas regiones de México durante mayo.

Día Sin Sombra 2026: cuándo ocurre en México y por qué desaparecen las sombras
Chisme. La pareja reaparece unida en medio de especulaciones sobre una supuesta crisis.

Kunno apaga rumores: publica fotos con Nodal y Ángela Aguilar
Historia. La cinta genera debate tras las críticas de la hija del ‘Rey del Pop’ sobre su veracidad.

Paris Jackson critica película ‘Michael’ y se deslinda del proyecto