$!Equipo de 50 abogados asume defensa de Juan Jesús ‘N’, vinculado a proceso por feminicidio de Edith Guadalupe

Tras la vinculación a proceso de Juan Jesús “N” por el feminicidio de Edith Guadalupe, su defensa legal informó que un equipo conformado por al menos 50 abogados participará en la representación jurídica del joven de 24 años, quien se desempeñaba como guardia de seguridad en un inmueble ubicado en la avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. La información fue dada a conocer por Jesús Briones, abogado que encabeza la defensa, quien explicó que además del grupo de litigantes, se cuenta con el apoyo de una red de aproximadamente 200 especialistas en materia penal que colaboran a través de un grupo de mensajería.

DEFENSA SOSTIENE INOCENCIA DEL IMPUTADO En entrevista con Telediario, el abogado señaló que su defendido es inocente y afirmó que el caso se encuentra sustentado en elementos que, desde su perspectiva, no corresponden a los hechos. “Es muy molesto, muy doloso que todo lo que está sucediendo, la creación de carpetas, sobre todo involucrar a un muchacho inocente, es un muchacho verdaderamente tímido, no habla, es un muchacho con cualidades muy humildes, de buen corazón, le destrozaron su vida, este muchacho está por purgar una pena por toda esta carpeta prefabricada de 35 años de cárcel”, expresó Jesús Briones. De acuerdo con la defensa, el joven fue señalado como presunto responsable tras un altercado ocurrido en la caseta de vigilancia del inmueble donde laboraba, en el que presuntamente habría atacado a la víctima.

FAMILIA DE EDITH GUDALUPE RESPALDA INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA Por su parte, familiares de Edith Guadalupe manifestaron su postura tras una reunión en el Centro de Atención Integral para Búsqueda de Personas. En un posicionamiento público, indicaron que confían en las autoridades de la Ciudad de México y sostienen que el imputado es responsable del delito. Alma Valdez, tía de la víctima, expresó: “Hay ya una persona vinculada a proceso por el feminicidio de nuestra querida Edith Guadalupe, la cual, no nos cabe duda, fue el autor intelectual y material del feminicidio, existen pruebas fehacientes y contundentes de su participación que ya obran en una carpeta de investigación y en este contexto también exigimos justicia para Edith Guadalupe. Dichas pruebas han sido revisadas por expertos independientes”.

PROCESO JUDICIAL SE ENCUENTRA EN CURSO El caso corresponde al feminicidio de Edith Guadalupe, de 21 años, ocurrido el pasado 15 de abril. Tras la vinculación a proceso de Juan Jesús “N”, el proceso penal continuará conforme a las etapas establecidas por la ley. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una resolución definitiva sobre la responsabilidad del imputado, por lo que el caso permanece en investigación y sujeto a lo que determinen las instancias judiciales competentes. Con información de ‘El Heraldo’

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