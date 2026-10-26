Edomex alista Mesa Política para blindar las campañas electorales y garantizar el voto libre

El Gobierno del Estado de México prepara la instalación de una Mesa Política con representantes de partidos y autoridades electorales para establecer condiciones de seguridad durante el proceso electoral y garantizar que la ciudadanía pueda votar en libertad.

El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, informó que la convocatoria se realizará en los próximos días y que en las reuniones también participarán integrantes de la Mesa de Paz, como parte de la coordinación institucional ante las campañas electorales.

El objetivo es generar condiciones para que la población ejerza su derecho al voto de manera libre, secreta e informada.

EDOMEX CONVOCARÁ A PARTIDOS Y AUTORIDADES ELECTORALES

Duarte Olivares explicó que la Mesa Política reunirá a representantes de las fuerzas políticas y de los organismos encargados de organizar y resolver asuntos relacionados con las elecciones en la entidad.

El funcionario señaló que estos encuentros buscarán establecer garantías para el desarrollo del proceso electoral, particularmente durante las campañas, cuando los candidatos y partidos intensifican sus actividades para presentar sus propuestas a la ciudadanía.

La intención, indicó, es que la seguridad forme parte de la coordinación entre las autoridades estatales, electorales y los actores políticos.