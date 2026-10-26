Edomex alista Mesa Política para blindar las campañas electorales y garantizar el voto libre

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    Edomex alista Mesa Política para blindar las campañas electorales y garantizar el voto libre
    El Gobierno del Estado de México convocará a partidos políticos y autoridades electorales para coordinar medidas de seguridad durante el proceso electoral y las próximas campañas. FOTO: EL PAÍS

El Gobierno del Estado de México convocará a partidos políticos y autoridades electorales para coordinar medidas de seguridad.

El Gobierno del Estado de México prepara la instalación de una Mesa Política con representantes de partidos y autoridades electorales para establecer condiciones de seguridad durante el proceso electoral y garantizar que la ciudadanía pueda votar en libertad.

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El secretario general de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, informó que la convocatoria se realizará en los próximos días y que en las reuniones también participarán integrantes de la Mesa de Paz, como parte de la coordinación institucional ante las campañas electorales.

El objetivo es generar condiciones para que la población ejerza su derecho al voto de manera libre, secreta e informada.

EDOMEX CONVOCARÁ A PARTIDOS Y AUTORIDADES ELECTORALES

Duarte Olivares explicó que la Mesa Política reunirá a representantes de las fuerzas políticas y de los organismos encargados de organizar y resolver asuntos relacionados con las elecciones en la entidad.

El funcionario señaló que estos encuentros buscarán establecer garantías para el desarrollo del proceso electoral, particularmente durante las campañas, cuando los candidatos y partidos intensifican sus actividades para presentar sus propuestas a la ciudadanía.

La intención, indicó, es que la seguridad forme parte de la coordinación entre las autoridades estatales, electorales y los actores políticos.

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El funcionario señaló que estos encuentros buscarán establecer garantías para el desarrollo del proceso electoral. FOTO: ESPEIAL

IEEM, TEEM E INE PARTICIPARÁN EN EL DIÁLOGO

Como parte de los preparativos, el secretario general de Gobierno indicó que mantiene comunicación con las principales autoridades electorales del Estado de México.

Entre ellas se encuentran Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM); Arlen Siu Jaime, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM), y Martín Martínez Cortazar, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE).

La participación de estas instituciones permitirá abordar los temas relacionados con la organización electoral, la legalidad de las elecciones y las condiciones para que los ciudadanos puedan emitir su sufragio.

A la mesa también se incorporarán integrantes de la Mesa de Paz, de acuerdo con lo anunciado por el funcionario estatal.

¿QUÉ CARGOS SE ELEGIRÁN EN EL ESTADO DE MÉXICO?

Duarte Olivares destacó que la prioridad es que la población pueda elegir a sus representantes mediante un voto libre, secreto e informado.

Entre los cargos mencionados se encuentran las presidencias municipales de los 125 ayuntamientos mexiquenses, así como escaños en el Congreso del Estado de México y en el Congreso de la Unión.

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La integración de la Mesa Política busca establecer un espacio de diálogo entre las autoridades y los partidos para atender las condiciones de seguridad durante el proceso.

La fecha de instalación y los detalles de su funcionamiento se darán a conocer conforme avance la convocatoria anunciada por el Gobierno estatal.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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