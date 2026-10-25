Elige PAN a Felipe Fernando Macías, como su ‘coordinador’ en Querétaro rumbo a 2027

CDMX.- Felipe Fernando Macías, alcalde de Querétaro capital, fue impulsado este domingo por el PAN como su “coordinador” para obtener la candidatura a la gubernatura de la entidad para 2027. “Felifer”, como le llaman al Edil que aspira a suceder al también panista Mauricio Kuri, aseguró en su mensaje en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez que en la entidad “se van a topar con pared” los partidos que ya demostraron negligencia, delincuencia y desorden en otras partes del país.

“Negligencia, incompetencia, mentira, delincuencia y desorden, esos adversarios que ya conquistaron muchas partes del País y amenazan con la entrada a Querétaro, ¿lo vamos a permitir? Por supuesto que no, aquí se van a topar con pared”, expresó frente a líderes y militantes. “Se van a encontrar con mujeres y hombres valientes, de principios y de valores. Por eso, amigas y amigos, les quiero pedir que levanten las banderas, levanten las banderas, levántense de su lugar, somos Querétaro, somos Querétaro, Querétaro es valores, principios, familia, es libertad, futuro se escribe con F de familia, fuerza, fe”.

IMPULSARÁ PROPUESTAS SOBRE SEGURIDAD Y OBRAS Entre los contrincantes que podría tener en las elecciones está Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien desde agosto pasado fue elegido por Morena-PT-PVEM como su aspirante a la gubernatura de una entidad que no ha podido ganar el oficialismo. Al ser cuestionado por medios locales sobre sus labores inmediatas, Macías afirmó que buscará realizar la plataforma del partido con temas sobre seguridad, obras públicas, entre otros temas.

“Querétaro vive una realidad muy distinta del resto del País, basta un día prender las noticias para darse cuenta de lo que se vive en otros estados, lugares donde la gente ya no sabe si los gobierna la autoridad o la delincuencia, donde ya no se puede ir a una plaza pública sin miedo, no se puede transitar en carreteras sin temor a que algo les pase”, dijo. “Aquí en Querétaro tenemos calles vivas, tenemos un Centro Histórico, cabeceras municipales llenas de alegrías, de familias, plazas y parques donde convive el arte, cultura y deporte en un ambiente de respeto, por eso es que Querétaro es la prueba de que en este País sí se puede vivir en paz”.

PANISMO BUSCA RETENER LA GUBERNATURA Y RECUPERAR AYUNTAMIENTOS El exgobernador Francisco Domínguez dijo que el panismo buscará no solo retener la gubernatura, sino recuperar ayuntamientos que perdieron en la pasada contienda. “Veo a Acción Nacional refrendando el estado y refrendando municipios, recuperando incluyendo municipios que habíamos perdido en pasada contienda, vamos a recuperar Pedro Escobedo, vamos a recuperar Amealco”, dijo a la prensa local. Aunque no acudió al evento, el también aspirante Luis Nava pidió en video unidad en el partido, e informó que llevará las coordinaciones de los distritos locales rumbo al Congreso estatal.

Entre los asistentes estuvieron el mandatario Kuri; Jorge Romero, líder nacional del PAN; Martín Arango, líder estatal del blanquiazul, y los senadores Ricardo Anaya y Guadalupe Murguía.