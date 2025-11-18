Oficialismo respalda a Sheinbaum y acusa a Claudio X. y Madrazo de estar detrás de la marcha de la Generación Z

CDMX.- Senadores y diputados del bloque oficialista manifestaron su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras las manifestaciones del pasado 15 de noviembre, en las que se registraron enfrentamientos entre jóvenes y fuerzas de seguridad en el Zócalo capitalino.

El coordinador de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández, acusó a la derecha y a los empresarios Claudio X. González y Roberto Madrazo de estar detrás de las protestas. “No hay crimen perfecto”, afirmó, al mencionar públicamente a varios jóvenes activistas que participaron en la movilización, a quienes vinculó con grupos opositores.

En la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, aseguró que legisladores de su bancada, así como del PT y del PVEM, cerrarán filas con la Presidenta ante lo que calificó como una “confrontación mediática” derivada de los hechos violentos. Señaló que el oficialismo acompañará a Sheinbaum frente a los señalamientos de la oposición.

En entrevista en San Lázaro, Monreal afirmó que el gobierno federal debe actuar con “calma” y “tolerancia”, pero enfatizó que la violencia no puede aceptarse como vía de diálogo ni como forma válida de expresión política. “La violencia nunca será una solución. Agrava el encono y el resentimiento, y eso no lo queremos”, sostuvo.

El legislador llamó a las y los jóvenes a manifestarse “de manera pacífica” y desde sus convicciones, pero sin permitir que la violencia se convierta en método de presión o protesta. Reiteró que las expresiones pacíficas siempre serán bienvenidas, pero rechazó cualquier intento de escalar los enfrentamientos.

Monreal también desestimó las críticas dirigidas a Sheinbaum, en las que la responsabilizan por la actuación de policías durante los disturbios. “Rechazamos los ataques y denuestos contra la Presidenta. Son injustificados”, dijo.

El coordinador parlamentario afirmó que Morena, el PT y el PVEM defenderán la legitimidad y legalidad del gobierno federal. “Siempre estaremos dispuestos a respaldarla. La Presidenta está poniendo el ejemplo como buena conductora del país”, concluyó.

El oficialismo insistió en que las acusaciones contra Sheinbaum buscan desestabilizar políticamente al gobierno y se comprometió a mantener un frente unido ante las próximas movilizaciones convocadas por la denominada Generación Z. Con información de El Universal