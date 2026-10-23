Eduardo Clark promete Expediente Médico Digital listo en febrero de 2027

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    Eduardo Clark promete Expediente Médico Digital listo en febrero de 2027
    El Gobierno federal busca completar la digitalización de expedientes clínicos y recetas electrónicas en el IMSS-Bienestar para febrero de 2027. VANGUARDIA/ARCHIVO

Eduardo Clark anuncia que el IMSS-Bienestar prevé completar sus expedientes médicos y recetas electrónicas en febrero de 2027

El Gobierno de México prevé completar en febrero de 2027 la digitalización de expedientes médicos y recetas electrónicas en las unidades del IMSS-Bienestar, como parte de la estrategia para modernizar los servicios públicos de salud.

Eduardo Clark García Dobarganes, subsecretario de Integración Sectorial y Desarrollo de la Secretaría de Salud, dio a conocer el calendario durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. El funcionario explicó que el objetivo es sustituir los registros en papel por herramientas digitales que permitan consultar información clínica y dar seguimiento a las necesidades de cada unidad médica.

Actualmente, 2 mil 914 unidades de primer nivel y 146 hospitales del IMSS-Bienestar ya cuentan con estos recursos tecnológicos. Sin embargo, todavía hay miles de puntos de atención pendientes, por lo que las autoridades esperan acelerar los trabajos durante los próximos meses.

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“Nos faltan 4 mil 796 puntos que esperamos concluir en los siguientes cuatro meses, para inicios del año, en febrero, poder decir que tenemos una digitalización completa de receta médica electrónica y de expediente digital en el IMSS-Bienestar”, señaló Clark.

IMSS-BIENESTAR BUSCA COMPLETAR EL PROCESO EN CUATRO MESES

El IMSS-Bienestar administra cerca de 700 hospitales y más de 8 mil centros de salud en el país. La incorporación de expedientes electrónicos representa un cambio importante para una institución que comenzó el proceso con historiales clínicos y recetas elaborados principalmente en papel.

Con la digitalización, el personal médico podrá consultar información de los pacientes de manera electrónica, mientras que las autoridades tendrán más elementos para identificar las necesidades de medicamentos e insumos en cada establecimiento.

La estrategia también contempla unidades ubicadas en comunidades rurales y regiones de difícil acceso. Para el Gobierno federal, contar con información actualizada puede ayudar a mejorar la coordinación entre los centros de salud y las áreas encargadas de suministrar los tratamientos.

IMSS E ISSSTE TAMBIÉN AVANZAN EN LA DIGITALIZACIÓN

En el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Clark reportó que mil 270 unidades de primer nivel y 277 hospitales ya utilizan expedientes médicos y recetas electrónicas.

Aún faltan mil 198 unidades de primer nivel y 81 hospitales del esquema identificado como IMSS-Coplamar, posteriormente conocido como IMSS-Oportunidades. La previsión oficial es incorporar estas instalaciones durante los siguientes cuatro o cinco meses.

El funcionario destacó la importancia de llegar a clínicas rurales que atienden a poblaciones alejadas, incluidas comunidades de la Sierra Tarahumara, donde las distancias y las condiciones geográficas pueden dificultar el acceso a los servicios médicos.

En el caso del ISSSTE, 660 unidades de primer nivel y 144 hospitales ya cuentan con herramientas digitales. Las 34 unidades restantes, de acuerdo con el calendario presentado, deberán incorporarse antes de finalizar diciembre de 2026.

EXPEDIENTES DIGITALES PARA MEJORAR EL ABASTO DE MEDICAMENTOS

Uno de los objetivos centrales de esta transformación es utilizar la información clínica para conocer mejor la demanda de los servicios de salud. Los registros permitirán identificar cuántos pacientes reciben atención, qué tratamientos necesitan y qué medicamentos requiere cada unidad.

Estos datos también servirán como base para mejorar la planeación de compras, el control de inventarios y la distribución de insumos médicos, áreas en las que el Gobierno federal busca incorporar nuevas herramientas de inteligencia artificial.

“Es una base fundamental para la innovación, la optimización y para una transformación también del trato que tenemos con los pacientes”, afirmó Clark.

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La digitalización de los expedientes médicos forma parte de una estrategia más amplia de modernización sanitaria. Su avance dependerá de que las unidades pendientes cuenten con las herramientas necesarias, que los registros se mantengan actualizados y que los sistemas puedan utilizarse de manera efectiva en la atención cotidiana.

Con el calendario anunciado, el Gobierno federal busca avanzar hacia un modelo en el que la información médica sea más accesible para el personal autorizado y contribuya a mejorar tanto la atención de los pacientes como la gestión de los recursos públicos.

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Sector Salud

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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