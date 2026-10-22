Vinculan a proceso a César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua, por ejercicio indebido del servicio público

El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue vinculado a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público dentro de la causa penal 3055/2026. Luego de que este día se llevara a cabo la audiencia de vinculación a proceso, el juez de control Luis Alberto Pimental determinó la existencia de datos de prueba para determinar la comisión del delito de ejercicio indebido del servicio público, mientras que en el delito de coalición, el cual también se le acusaba, se informó que no existen elementos para acreditar su comisión. Según se dio a conocer, los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua fueron suficientes para que se continúe el proceso de investigación por el delito de ejercicio indebido del servicio público. El exfiscal estuvo presente en la audiencia de manera virtual desde el Altiplano donde se encuentra detenido por los delitos federales que se le acusan.

ABOGADOS CONSIDERAN PERSECUCIÓN POLÍTICA Héctor Villasana, abogado del exfiscal, dijo para medios de comunicación al salir de la audiencia que frente a los hechos, la decisión no tiene tintes jurídicos, por lo cual consideró que se le estaba persiguiendo políticamente. “No compartimos la determinación que tuvo el juez. Los argumentos incluso que él confirma, van en el mismo matiz que el Ministerio Público solicitó, es decir, intuir que él tenía conocimiento de que estas personas norteamericanas participaban en el operativo por el simple hecho de que tuvo reuniones con el entonces director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y de Operaciones Especiales. Evidentemente, no se comparte esa argumentación, tiene que haber datos de prueba sólidos y no hay un solo dato que lo sugiera más que él era fiscal general”, explicó el abogado. Señaló que llega a ser incongruente que lo desvinculen del delito de coalición, pero le vinculen por ejercicio indebido del servicio público, cuando se trata de lo mismo. En ese sentido, dijo que se impugnará la decisión del juez por el delito por el cual fue vinculado su cliente.

DETENCIÓN DE EXFISCAL Jauregui Moreno fue detenido en Chihuahua capital el sábado 17 de octubre en la avenida La Cantera y fue trasladado al Tribunal Superior de Justicia, donde el domingo 18 de octubre se dio inicio a la audiencia inicial del proceso estatal en su contra. Durante todo ese día se leyeron testimonios y se presentaron pruebas y el juez determinó que el exfiscal, llevaría su proceso en libertad y como medida cautelar, entregó sus documentos migratorios y también se deberá abstener de acercarse a quienes están involucrados en la investigación. A los pocos minutos de su liberación fue detenido de nueva cuenta, pero ahora por la Fiscalía General de la República (FGR) quien lo trasladó al Altiplano donde se encuentra detenido por el delito de traición a la patria y el próximo sábado tendrá la audiencia de vinculación o no a proceso. ¿POR QUÉ INVESTIGAN AL EXFISCAL DE CHIHUAHUA? El 18 de abril de este año, murieron dos elementos de la CIA, así como el director de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) y uno de los oficiales encargados de la seguridad del director de la AEI, tras desmantelar un laboratorio clandestino de metanfetaminas. Uno de los puntos centrales de la investigación es la presunta participación de agentes de Estados Unidos en una operación terrestre dentro de territorio mexicano sin cumplir los procedimientos legales establecidos para la colaboración internacional en materia de seguridad.

Sheinbaum sostuvo que las fiscalías estatales no tienen facultades para desmantelar laboratorios vinculados con delitos federales, atribución que corresponde a las autoridades federales competentes. La presidenta también señaló que la presencia de agentes extranjeros en operativos terrestres debe ajustarse a las disposiciones legales y los protocolos de cooperación entre ambos países. “No solamente por haber permitido la participación en contra de la ley de agentes extranjeros en un operativo en tierra, sino por la manera en que lo hicieron”, sostuvo.