Ejecutan a alcalde dentro de palacio municipal en Morelos

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    Ejecutan a alcalde dentro de palacio municipal en Morelos
    El ataque a balazos fue perpetrado por dos hombres que huyeron en una motocicleta. TOMADA DE REDES

Este año, el edil de Morelos, Valentín Lavín Romero, ya había sufrido un ataque al que sobrevivió

Sicarios a bordo de una motocicleta irrumpieron en el palacio municipal de Temoac, oriente de Morelos, y acribillaron al alcalde Valentín Lavín Romero, surgido del PVEM. Fuerzas militares resguardan el inmueble, mientras se realiza un operativo de seguridad en Temoac y municipios aledaños para detener a los responsables.

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó el deceso del edil y aseguró que agotará todas las líneas de investigación y precisó que personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales, intervienen con diligencias iniciales y levantamiento del cuerpo en el interior de las instalaciones de la presidencia municipal de Temoac.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/periodista-francisco-alejandro-leyva-es-asesinado-fiscalia-de-oaxaca-investiga-y-pide-apoyo-de-la-fgr-MH22346648

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 12:32 horas y tras el ataque los ejecutores del crimen, dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta, huyeron con dirección a la comunidad de Popotlán.

Al lugar acudieron corporaciones de seguridad y servicios de emergencia para brindar atención al edil e iniciar las investigaciones correspondientes.

Este fue el segundo ataque armado que enfrentó Valentín Lavín, en este año, cuya suegra, la extesorera municipal, fue detenida en dos ocasiones por vínculos con la delincuencia organizada.

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