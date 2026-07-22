Ejecutan a alcalde dentro de palacio municipal en Morelos

Sicarios a bordo de una motocicleta irrumpieron en el palacio municipal de Temoac, oriente de Morelos, y acribillaron al alcalde Valentín Lavín Romero, surgido del PVEM. Fuerzas militares resguardan el inmueble, mientras se realiza un operativo de seguridad en Temoac y municipios aledaños para detener a los responsables.

La Fiscalía General del Estado de Morelos confirmó el deceso del edil y aseguró que agotará todas las líneas de investigación y precisó que personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Oriente, de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Coordinación de Servicios Periciales, intervienen con diligencias iniciales y levantamiento del cuerpo en el interior de las instalaciones de la presidencia municipal de Temoac.