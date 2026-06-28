Ejército Mexicano rescata a niño de 11 años de entre los escombros; sube a 1,450 la cifra de muertos en Venezuela

A tres días de los sismos de 7.2 y 7.5 que sacudieron a Venezuela el pasado miércoles 24 de junio, elementos del Ejército Mexicano rescataron a un niño de 11 años que estaba bajo los escombros. El hallazgo se dio la noche del pasado 27 de junio en la región de Caraballeda, en el estado de La Guaira —una de las zonas más afectadas por el doble terremoto— y fue confirmado por la presidenta encargada del país sudamericano Delcy Rodríguez.

De acuerdo con las imágenes compartidas a través de redes sociales, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) que se encuentra en Venezuela como parte de la ayuda humanitaria enviada por el Gobierno de México, encabezó el operativo de rescate. El video compartido al perfil oficial de Delcy Rodríguez muestra a los soldados del Ejército Mexicano cargando al niño, retirándolo de la zona de derrumbe y llevándolo a que reciba atención médica. “En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela”, añadió en la publicación tras las labores en la localidad de Caraballeda.

En otra escena viral se ve a los soldados mexicanos extraer al niño de entre los escombros en una camilla naranja. Se aprecia a los rescatistas coordinando cada movimiento, para no lastimar al menor. Aunque no se precisaron las heridas del niño, en las imágenes tiene un aspecto visiblemente debilitado, pues el rescate se da a más de tres días del desastre que dejó al país en estado de emergencia.

Mientras es asegurado dentro de la camilla y entre diversos llamados al niño para que no se duerma, pidiéndole que mantenga la calma y asegurándole que lo pondrán a salvo, destaca la charla que uno de los soldados mexicanos comienza con el pequeño, en la que le pregunta cuántos años tiene, en qué año va y cuál es su color favorito.

BUSCAN A SOBREVIVIENTES EN VENEZUELA Venezuela continúa este domingo la búsqueda de sobrevivientes del doble terremoto de magnitud 7.2 y 7.5 registrado el pasado miércoles, con un mayor despliegue de maquinaria pesada para remover escombros de edificios derrumbados y con la llegada de más grupos de rescatistas de otras naciones. La madrugada de este domingo, llegó una delegación de la India para instalar un hospital de campaña en el estado La Guaira, el más afectado por este desastre y declarado zona de desastre. El Ministerio de Comunicación e Información compartió fotografías de los funcionarios militares de India y además indicó que un grupo de rescatistas de Costa Rica se suman a las labores de búsqueda de víctimas de los terremotos. 1,450 PERSONAS SIN VIDA POR SISMOS El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que la cifra de muertos se elevó a mil 450 personas tras los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 del pasado miércoles que afectaron la zona norte del país. ”En el parte del día de hoy debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a mil 450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia”, señaló Rodríguez en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). El legislador indicó que hay 3 mil 150 personas heridas, pese a que el sábado reportó un total de 3 mil 238 heridos, sin que haya ofrecido detalles sobre la razón de esta reducción en el registro. Además, dijo que 12 mil 721 familias están damnificadas.

Rodríguez sostuvo que hay 774 edificios afectados o colapsados, 189 con daños totales y 585 de manera parcial, 38 hospitales también sufrieron daños, 44 centros comerciales y mil 645 estructuras “de otra índole”.

Igualmente, explicó que 527 personas han sido trasladadas desde el estado La Guaira, el más afectado por los terremotos, a hospitales públicos y privados de Caracas. También dijo que el número de rescatistas internacionales se elevó a 2 mil 624, con 137 perros, 49 vehículos de apoyo y 84.8 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos quirúrgicos. Sobre lo voluntarios, Rodríguez apuntó que se han registrado 7 mil 876 personas en el Poliedro de Caracas lo que, a su juicio, ha permitido ordenar el trabajo de rescate y remoción de escombros en La Guaira. El diputado anunció la activación de una línea telefónica para apoyar a todos los ciudadanos que estén presentando cuadros de ansiedad, tristeza o estrés postraumático, producto del terremoto, así como una página web para que los familiares puedan registrar a sus parientes desaparecidos, sin ofrecer una cifra de cuántas personas están en esa situación. (Con información de El Universal y EFE)

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