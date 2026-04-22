El 10% de los adolescentes en México reporta malestar psicológico: Secretaría de Salud

El dato proviene de la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, un instrumento que permite dimensionar conductas de riesgo y condiciones emocionales en la población. Los resultados encendieron alertas en el gobierno federal por el impacto creciente en este sector.

El panorama de la salud mental en México enciende focos amarillos, especialmente entre los más jóvenes. De acuerdo con el titular de la Secretaría de Salud , David Kershenobich Stalnikowitz , uno de cada diez adolescentes en el país reporta algún tipo de malestar psicológico , una cifra que ya se coloca como prioridad en la agenda pública.

Durante un mensaje en La Mañanera del Pueblo, el funcionario detalló: “el 10% de los jóvenes entre 12 y 17 años reporta algún tipo de malestar psicológico”, una proporción que supera el 8.1% registrado en adultos y que evidencia una mayor vulnerabilidad en la adolescencia.

BRECHA DE GÉNERO Y FACTORES DE RIESGO

El informe también revela una diferencia clara entre hombres y mujeres. Las adolescentes presentan una prevalencia de 13.2%, mientras que en los hombres la cifra es de 6.9%. Esta brecha subraya cómo el impacto del malestar emocional no se distribuye de manera uniforme.

Especialistas consideran que factores sociales, culturales y de entorno pueden influir en esta diferencia. La presión académica, el uso de redes sociales y la exposición a entornos de violencia son elementos que, combinados, afectan el bienestar emocional.

Además, el secretario advirtió que estos datos no deben verse de forma aislada. El contexto en el que viven los adolescentes puede agravar las condiciones y derivar en problemas más complejos si no se atienden de manera oportuna.

INDICADORES QUE PREOCUPAN

Más allá del malestar psicológico, la encuesta identifica otros indicadores que reflejan la situación de riesgo en este grupo. Entre ellos, la ideación suicida, la exposición a violencia y el consumo de sustancias.

En este sentido, las cifras muestran que una parte de la población adolescente enfrenta múltiples desafíos de forma simultánea, lo que incrementa la necesidad de atención integral en salud mental.

El propio titular de Salud advirtió que estos factores pueden escalar si no se implementan estrategias adecuadas. La detección temprana y el acceso a servicios especializados aparecen como elementos clave dentro del debate actual.