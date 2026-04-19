Sindicatos y Salud impulsan ‘Mundial Social 2026’ para promover actividad física en oficinas públicas

CDMX.- La Secretaría de Salud, en coordinación con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE) y organizaciones sindicales, realizó el evento “Salud en el Mundial Social 2026” con el objetivo de consolidar la actividad física como un derecho y una práctica permanente en los centros de trabajo. El secretario de Salud, David Kershenobich, señaló que la prevención es un eje para mejorar la calidad de vida de la población trabajadora y reconoció el papel de los sindicatos para llevar estas acciones a oficinas y espacios laborales.

Kershenobich sostuvo que el impacto de la iniciativa depende de que genere cambios duraderos en los estilos de vida y afirmó que el propósito es que las actividades se conviertan en hábitos permanentes. Indicó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, el esfuerzo busca consolidarse como una estrategia integral que promueva activación física, prevención de enfermedades y bienestar general más allá de la celebración del Mundial de futbol. El presidente de la FSTSE, Marco Antonio García Ayala, afirmó que el sindicalismo tiene un papel activo en la promoción de la salud laboral y en la construcción de entornos más saludables.

García Ayala planteó que la estrategia debe mantenerse de forma permanente con activación física, deporte y prevención desde los centros de trabajo, con el objetivo de fortalecer el bienestar de las y los trabajadores al servicio del Estado y de sus familias. El director general de Políticas en Salud Pública, Daniel Aceves Villagrán, destacó que el esfuerzo requiere la participación de quienes integran la Secretaría de Salud y señaló que su labor diaria refleja una vocación de servicio.

La Secretaría de Salud indicó que el encuentro forma parte de las acciones rumbo a la Semana Nacional de Salud Pública 2026 y se alinea con la estrategia del Mundial Social para promover hábitos saludables en la población. Representantes sindicales coincidieron en fortalecer la colaboración con instituciones de salud para acercar servicios preventivos, fomentar estilos de vida saludables y generar condiciones que favorezcan el bienestar físico y mental en los centros de trabajo. Con información de La Jornada

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