Noticias del fin de semana en México: Se abren vacantes para el Mundial 2026, hombre apuñala a un niño y Sheinbaum alista programa de salud mental

MÉXICO

→ Sheinbaum alista estrategia de salud mental en escuelas; pláticas semanales en prepas públicas del país : La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que el programa dirigido a atender la salud mental de jóvenes “va muy avanzado” y adelantó que las guías para estudiantes, maestros y padres de familia están “por salir”.

→ Vacantes Mundial 2026 en CDMX, Monterrey y Guadalajara: Gobierno ofrece 9,582 pesos y seguro del IMSS : El Gobierno de México abrió espacios para integrarse como “Jóvenes Embajadores del Mundial”: la convocatoria está ligada al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y contempla apoyo mensual.

→ Detienen a hombre que apuñaló en la cabeza a niño de 4 años en CDMX; ciudadanos lo amarraron a un poste : El menor fue trasladado a un hospital con probable fractura de cráneo; autoridades investigan la agresión ocurrida en Santa Fe.

INTERNACIONAL

→ Estados Unidos se retira de las negociaciones con Irán, tras alto al fuego : Tanto Estados Unidos como Irán argumentaron que las exigencias y condiciones del acuerdo no lograron establecerse y encontrar un punto medio en Pakistán.

→ ‘ Basta ya de la guerra’, clama el Papa León XIV : En sus declaraciones más categóricas hasta ahora, el papa León XIV denunció el sábado la “ilusión de omnipotencia” que aviva la guerra de Estados Unidos e Israel en Irán y exigió que los mandatarios se detengan y negocien la paz.

→ En 20 segundos, desaparece icónico Hotel Mandarin Oriental de Miami (VIDEO) : A 25 años de su apertura, el edificio de 23 pisos fue demolido para dar paso a un nuevo proyecto habitacional en una de las zonas más exclusivas.

COAHUILA

→ Torreón construye barda en panteón 2 para evitar tiraderos y riesgos : El Municipio de Torreón inició la construcción de una barda perimetral en el Panteón Municipal número 2, con el objetivo de evitar el ingreso de basura y reducir riesgos en el lugar.

→ Crecen establecimientos de cosmetología sin supervisión adecuada en Coahuila : En los últimos años la oferta de servicios vinculados a procedimientos estéticos no invasivos y cuidado personal (como la aplicación de bótox y rellenos) ha crecido de manera significativa en el país, incluido Coahuila.

→ Juego con Causa 2026 será en favor de la inclusión y el autismo, en Saltillo : El alcalde de Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF municipal, Luly López Naranjo, extendieron una invitación a la población para adquirir boletos a través de la plataforma boletomovil.com y asistir al Juego con Causa 2026.

DEPORTES Y ESPECTÁCULOS

→ Alberto El Patrón queda en libertad tras acuerdo de reparación en San Luis Potosí : El luchador exWWE obtuvo una suspensión condicional del proceso y podrá enfrentar en libertad su caso por violencia familiar, luego de aceptar responsabilidad, someterse a medidas cautelares y cubrir la reparación del daño.

→ Saraperos se impone a Tecolotes en el Uni-Trade Stadium : Los Saraperos de Saltillo lograron una respuesta contundente en su gira de pretemporada al imponerse 6-3 a los Tecolotes de los Dos Laredos en el Uni-Trade Stadium.

→ Nostalgia y YouTube, Justin Bieber cierra segundo día de Coachella 2026 con viejos éxitos : Justin Bieber regresó a los escenarios en Coachella 2026 con un espectáculo introspectivo en el que, además de presentar música de su etapa más reciente, hizo un repaso nostálgico de su carrera desde sus inicios en internet.

→ Polémica por ‘Un Vals’: Nodal asegura que no controla su imagen ni decisiones creativas : La controversia gira en torno a su nueva canción, que cuenta con la participación de una modelo que aparentemente luce muy similar físicamente a Cazzu.

¿DE QUÉ HABLA LA GENTE?

→ Calendario oficial de pagos doble a beneficiarios de la Beca Benito Juárez en abril de 2026 : El próximo pago de la Beca Benito Juárez está confirmado para el 13 de abril, programa social dirigido a estudiantes de nivel medio superior en todo el país en escuelas públicas.

→ ¿La Constancia de Situación Fiscal es obligatoria para poder facturar?... esto dice el SAT : El SAT confirmó que la Constancia de Situación Fiscal (CSF) no es un requisito obligatorio para emitir facturas. Exigirla puede derivar en multas elevadas y sanciones fiscales.