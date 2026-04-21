Gobierno de Sheinbaum da una cronología y nuevos detalles sobre el tiroteo en Teotihuacán

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México
/ 21 abril 2026
    Gobierno de Sheinbaum da una cronología y nuevos detalles sobre el tiroteo en Teotihuacán
    Durante ese despliegue, el atacante fue herido por elementos de la Guardia Nacional en el intento de neutralizar la agresión. CAPTURA DE PANTALLA

En cuestión de minutos, elementos policiales y efectivos de la Guardia Nacional rodearon la zona para impedir que escapara y evitar que continuara disparando contra los visitantes

Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el gabinete de seguridad presentó la cronología preliminar del ataque armado ocurrido en la zona arqueológica de Teotihuacán, donde un hombre de 27 años abrió fuego contra un grupo de turistas extranjeros, dejando un saldo de una persona muerta y varios lesionados.

De acuerdo con la relatoría oficial, los hechos comenzaron cuando el agresor ingresó al sitio y se dirigió hacia una de las áreas elevadas cercanas a la Pirámide de la Luna, desde donde comenzó a disparar contra visitantes que se encontraban recorriendo el lugar.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/no-vais-a-regresar-videos-del-ataque-en-teotihuacan-revelan-amenazas-y-momentos-de-panico-entre-turistas-LF20163118

Los disparos provocaron la muerte de un turista canadiense y dejaron heridas a siete personas de distintas nacionalidades, entre ellas ciudadanos de Estados Unidos, Brasil, Canadá, Rusia y Colombia.

Tras las detonaciones, personal de seguridad del sitio dio aviso inmediato a las corporaciones municipales, estatales y federales, lo que permitió activar un operativo de respuesta para atender a las víctimas y contener al agresor.

En cuestión de minutos, elementos policiales y efectivos de la Guardia Nacional rodearon la zona para impedir que escapara y evitar que continuara disparando contra los visitantes.

Durante ese despliegue, el atacante fue herido por elementos de la Guardia Nacional en el intento de neutralizar la agresión.

Sin embargo, antes de ser detenido y al verse cercado por las fuerzas federales, se disparó a sí mismo, perdiendo la vida en el lugar. Esta fue una de las precisiones relevantes dadas por el gabinete de seguridad: el agresor fue lesionado por la intervención de la Guardia Nacional, pero finalmente se suicidó.

Una vez controlada la situación, los cuerpos de emergencia ingresaron para atender a los heridos, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos bajo custodia y seguimiento de las autoridades.

Paralelamente, personal ministerial aseguró el arma utilizada por el agresor, además de cartuchos útiles y otros indicios que forman parte de la investigación.

Durante la conferencia, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó que las primeras indagatorias apuntan a que el atacante actuó solo y que habría planeado la agresión con antelación, aunque todavía se investigan sus motivaciones y posibles antecedentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó los hechos y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias.

Además, aseguró que las autoridades federales trabajan en coordinación con las instancias estatales para esclarecer completamente el caso y reforzar la seguridad en los principales puntos turísticos del país.

Tras el ataque, la administración de Teotihuacán determinó cerrar temporalmente la zona arqueológica para facilitar las labores periciales y garantizar la seguridad de visitantes y trabajadores, mientras que diversas representaciones diplomáticas emitieron alertas preventivas a sus ciudadanos.

La cronología presentada en la conferencia exhibe que el ataque se desarrolló en cuestión de minutos: comenzó con la agresión armada contra turistas, siguió con la movilización inmediata de las fuerzas de seguridad, continuó con la lesión del atacante por parte de la Guardia Nacional, después con el suicidio del agresor al verse rodeado, y culminó con el cierre del recinto y el inicio de las investigaciones ministeriales.

Se trata de un hecho de alto impacto por haber ocurrido en uno de los destinos turísticos más emblemáticos de México y por involucrar a visitantes extranjeros, lo que ha encendido alertas sobre la seguridad en zonas de alta afluencia internacional.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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Briceño Lovera añadió que un policía municipal, en coordinación con efectivos federales, rodeó el área y confirmó que el atacante ya no contaba con signos vitales.

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