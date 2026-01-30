‘El Bótox’ habría confesado el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, revela audiencia

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 30 enero 2026
    ‘El Bótox’ habría confesado el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, revela audiencia
    Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó testimonios y peritajes que vinculan a César Alejandro “N” con el asesinato de Bernardo Bravo, líder limonero. VANGUARDIA

César Alejandro “N”, alias “El Bótox”, enfrentó audiencia en Morelia; Fiscalía presentó pruebas y una presunta confesión por el homicidio de Bernardo Bravo

El jueves 29 de enero se llevó a cabo la audiencia inicial de César Alejandro “N”, alias “El Bótox”, en la Sala 6 de los juzgados en Morelia del Poder Judicial del Estado de Michoacán, por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio del empresario limonero Bernardo Bravo.

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía General del Estado expuso datos de prueba que incluyen una presunta confesión atribuida al imputado, realizada ante un comerciante de la región.

TE PUEDE INTERESAR: FGE de Michoacán expone cronología del arresto de ‘El Bótox’ y asesinato del limonero Bernardo Bravo

$!22 ENERO 2026.- Fue detenido César N, alías El Botox, quién es señalado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de dedicarse a la extorsión de productores de limones en Michoacán.
22 ENERO 2026.- Fue detenido César "N", alías El Botox, quién es señalado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) de dedicarse a la extorsión de productores de limones en Michoacán. Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

‘EL BOTOX’ LE CONFESÓ A UN PRODUCTOR DE LIMONES HABER ASESINADO A BERNARDO BRAVO

De acuerdo con lo expuesto en audiencia, César Alejandro “N” habría reconocido ante un vendedor local haber asesinado a Bernardo Bravo, líder de los productores de limón, y utilizó esa afirmación como una amenaza para advertir que el comerciante podría correr la misma suerte si se negaba a colaborar con su célula delictiva.

Durante la presentación de los elementos con los que la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso, se dio a conocer el testimonio de Miguel, comerciante de la localidad de Cenobio Moreno, quien declaró haber sido amenazado por “El Bótox” y por integrantes de su grupo armado.

El testigo señaló que presenta una discapacidad y requiere el uso de una silla de ruedas, y que se dedica a la venta de tuppers y cobijas, actividad por la cual reconoció que realizaba pagos de cuota al crimen organizado.

COMERCIANTE TESTIFICA Y REVELA CÓMO SUFRIÓ AMENAZAS Y EXTORSIÓN POR PARTE DE ‘LOS BLANCOS DE TROYA’

En su declaración ministerial, Miguel relató que el 21 de octubre de 2025 se encontraba afuera de su domicilio cuando arribaron hombres armados, portando armas cortas y largas, a bordo de un vehículo compacto y dos camionetas. Indicó que dos de los sujetos, identificados por los apodos de “El Perfumado” y “El Batman”, descendieron de los vehículos y le entregaron una tablet y un radio de comunicación.

Según el testimonio, los individuos le informaron que a partir de ese momento trabajaría para el grupo denominado Los Blancos de Troya, y que su función consistiría en reportar los movimientos del gobierno y de las corporaciones de seguridad en la zona, quedando bajo el mando de César Alejandro y de Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez.

‘EL BOTOX’ CONFESÓ HABER ASESINADO A BERNARDO BRAVO DURANTE AGRESIÓN A COMERCIANTE

El comerciante afirmó que se negó a colaborar con el grupo delictivo, lo que derivó en agresiones físicas en su contra, al recibir golpes en el rostro y tres tablazos. Posteriormente, señaló que observó descender de uno de los vehículos a César Alejandro, a quien identificó como “El Bótox”.

Durante ese momento, de acuerdo con el testimonio presentado en audiencia, el imputado habría pronunciado la frase: Si me chingué el ojete del limonero, que no te mate a ti, apá”, expresión que fue considerada por la Fiscalía como una admisión del homicidio de Bernardo Bravo y utilizada como uno de los argumentos para sustentar la solicitud de vinculación a proceso.

DURANTE AUDIENCIA, PRESENTAN TESTIMONIOS Y PRUEBAS PERICIALES EN CONTRA DE ‘EL BOTOX’

A los testimonios se sumaron otros datos de prueba de carácter pericial, mediante los cuales se indicó que Bernardo Bravo y César Alejandro “N” habrían estado en la misma ubicación horas antes del asesinato. Asimismo, se expuso que en un rancho presuntamente propiedad del imputado se localizaron huellas de neumáticos que corresponderían al vehículo del empresario limonero, así como rastros de sangre humana.

Durante la audiencia también se dio a conocer que semanas antes del homicidio, Bernardo Bravo habría sido privado de la libertad por “El Bótox” y liberado horas después. De acuerdo con lo expuesto, la víctima no compartió con su familia los detalles de esa desaparición temporal.

Sobre los elementos presentados por la Fiscalía, ni César Alejandro “N” ni su abogado particular emitieron postura o argumentos en contrario durante la audiencia, y el imputado se reservó su derecho a declarar ante la autoridad judicial.

$!‘El Bótox’ habría confesado el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, revela audiencia

DETIENE A ‘EL BOTOX’ EN MICHOACÁN, DURANTE OPERATIVO

El pasado 22 de enero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de César Alejandro “N”, alias “El Bótox”, en Michoacán. El anuncio fue difundido a través de redes sociales, donde señaló:

“En un operación conjunta de @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico @FiscaliaMich y autoridades del estado de Michoacán fue detenido el Carlos Alejandro N ‘Botox’ objetivo prioritario y generador de violencia en Michoacán. Principal extorsionador de limoneros y responsable de varios homicidios. Se seguirá informando...”.

REALIZAN CATEOS TRAS DETENCIÓN DE ‘EL BOTOX’

Tras la detención, el 24 de enero, agentes federales y estatales cumplimentaron 19 órdenes de cateo en inmuebles presuntamente vinculados a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”. Como resultado de estas diligencias, las autoridades aseguraron diversos objetos y sustancias, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente.

La Secretaría de Seguridad Pública detalló que “en la acción se aseguraron drogas, cartuchos útiles y equipos de radiocomunicación, los cuales quedaron a disposición de la autoridad competente. ¡Cero impunidad!”.

$!‘El Bótox’ habría confesado el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, revela audiencia

TE PUEDE INTERESAR: Cumplimentan 19 cateos en Apatzingán tras detención de ‘El Bótox’, líder de Los Blancos de Troya

DICTAN PRISIÓN PREVENTIVA EN CONTRA DE ‘EL BOTOX’

El 25 de enero se dictó prisión preventiva a César Alejandro “N”, por lo que fue trasladado al Centro Federal de Reinserción Social número 1, conocido como el Altiplano.

Posteriormente, tanto el imputado como su presunta escolta, identificada como Eder “N”, fueron vinculados a proceso por su probable participación en delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, portación de armas de fuego, posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio.

El proceso penal continúa en curso, conforme a los plazos y determinaciones que establezca la autoridad judicial competente.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Audiencia
Crimen Organizado
Extorsiones

Localizaciones


Michoacán
Morelia

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
Llevándole el ritmo

Llevándole el ritmo
true

Coahuila: Preguntas preelectorales 2026

El consorcio encabezado por Carlos Slim ganó el contrato para desarrollar el tramo del tren de pasajeros Saltillo–Santa Catarina, una obra clave para la conectividad, la movilidad y el crecimiento económico del noreste de México.

Carlos Slim se adjudica contrato para construir el tramo del Tren entre Saltillo y Santa Catarina
Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años

Fallece Pedro Torres Castilla, productor y director saltillense, a los 72 años
La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó el primer megapuente de 2026, con suspensión de clases en preescolar, primaria y secundaria del viernes 30 de enero al lunes 2 de febrero, beneficiando también a trabajadores.

SEP confirma el cierre de todas las escuelas en febrero: no habrá clases en preescolar, primaria y secundaria
Los contagios del virus Nipah se han vuelto tendencia en redes sociales y de mensajería instantánea, luego de que autoridades sanitarias de Bengala Occidental, en India, confirmaran cinco contagios.

¿Qué es el virus Nipah? La enfermedad que mantiene en alerta a India
Entretenimiento. Teatro, exposiciones, música y televisión forman parte de los planes para disfrutar el fin de semana en la ciudad.

¿Qué hacer en Saltillo? Teatro con Ninel Conde y Yahir, jornada cultural en Radio Concierto, los Grammy y final de ‘Papás por Siempre’
La Liga MX sufrió un fuerte descenso en el ranking anual de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFFHS), quedando fuera del Top 20 mundial y siendo superada por campeonatos como los de Chipre, Egipto, Japón y Grecia.

Liga de Chipre supera a La Liga MX; retrocede en ranking de la IFFHS y queda fuera del Top 20