$!‘El Bótox’ habría confesado el asesinato del líder limonero Bernardo Bravo, revela audiencia

Durante la diligencia judicial, la Fiscalía General del Estado expuso datos de prueba que incluyen una presunta confesión atribuida al imputado, realizada ante un comerciante de la región.

El jueves 29 de enero se llevó a cabo la audiencia inicial de César Alejandro “N”, alias “El Bótox”, en la Sala 6 de los juzgados en Morelia del Poder Judicial del Estado de Michoacán , por su probable responsabilidad en el delito de homicidio calificado en agravio del empresario limonero Bernardo Bravo.

‘EL BOTOX’ LE CONFESÓ A UN PRODUCTOR DE LIMONES HABER ASESINADO A BERNARDO BRAVO

De acuerdo con lo expuesto en audiencia, César Alejandro “N” habría reconocido ante un vendedor local haber asesinado a Bernardo Bravo, líder de los productores de limón, y utilizó esa afirmación como una amenaza para advertir que el comerciante podría correr la misma suerte si se negaba a colaborar con su célula delictiva.

Durante la presentación de los elementos con los que la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso, se dio a conocer el testimonio de Miguel, comerciante de la localidad de Cenobio Moreno, quien declaró haber sido amenazado por “El Bótox” y por integrantes de su grupo armado.

El testigo señaló que presenta una discapacidad y requiere el uso de una silla de ruedas, y que se dedica a la venta de tuppers y cobijas, actividad por la cual reconoció que realizaba pagos de cuota al crimen organizado.

COMERCIANTE TESTIFICA Y REVELA CÓMO SUFRIÓ AMENAZAS Y EXTORSIÓN POR PARTE DE ‘LOS BLANCOS DE TROYA’

En su declaración ministerial, Miguel relató que el 21 de octubre de 2025 se encontraba afuera de su domicilio cuando arribaron hombres armados, portando armas cortas y largas, a bordo de un vehículo compacto y dos camionetas. Indicó que dos de los sujetos, identificados por los apodos de “El Perfumado” y “El Batman”, descendieron de los vehículos y le entregaron una tablet y un radio de comunicación.

Según el testimonio, los individuos le informaron que a partir de ese momento trabajaría para el grupo denominado Los Blancos de Troya, y que su función consistiría en reportar los movimientos del gobierno y de las corporaciones de seguridad en la zona, quedando bajo el mando de César Alejandro y de Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez.

‘EL BOTOX’ CONFESÓ HABER ASESINADO A BERNARDO BRAVO DURANTE AGRESIÓN A COMERCIANTE

El comerciante afirmó que se negó a colaborar con el grupo delictivo, lo que derivó en agresiones físicas en su contra, al recibir golpes en el rostro y tres tablazos. Posteriormente, señaló que observó descender de uno de los vehículos a César Alejandro, a quien identificó como “El Bótox”.

Durante ese momento, de acuerdo con el testimonio presentado en audiencia, el imputado habría pronunciado la frase: “Si me chingué el ojete del limonero, que no te mate a ti, apá”, expresión que fue considerada por la Fiscalía como una admisión del homicidio de Bernardo Bravo y utilizada como uno de los argumentos para sustentar la solicitud de vinculación a proceso.

DURANTE AUDIENCIA, PRESENTAN TESTIMONIOS Y PRUEBAS PERICIALES EN CONTRA DE ‘EL BOTOX’

A los testimonios se sumaron otros datos de prueba de carácter pericial, mediante los cuales se indicó que Bernardo Bravo y César Alejandro “N” habrían estado en la misma ubicación horas antes del asesinato. Asimismo, se expuso que en un rancho presuntamente propiedad del imputado se localizaron huellas de neumáticos que corresponderían al vehículo del empresario limonero, así como rastros de sangre humana.

Durante la audiencia también se dio a conocer que semanas antes del homicidio, Bernardo Bravo habría sido privado de la libertad por “El Bótox” y liberado horas después. De acuerdo con lo expuesto, la víctima no compartió con su familia los detalles de esa desaparición temporal.

Sobre los elementos presentados por la Fiscalía, ni César Alejandro “N” ni su abogado particular emitieron postura o argumentos en contrario durante la audiencia, y el imputado se reservó su derecho a declarar ante la autoridad judicial.