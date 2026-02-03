‘El Compa Güero’, presunto agresor de diputados de MC en Sinaloa, fue militante del PRI

México
/ 3 febrero 2026
    ‘El Compa Güero’, presunto agresor de diputados de MC en Sinaloa, fue militante del PRI
    ’El Compa Güero’, presunto agresor de diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, fue militante político del PRI. VANGUARDIA

El PRI Sinaloa emitió un comunicado en el que se deslinda de Jesús Emir ‘N’, quien fue identificado como el presunto agresor de dos diputados de Movimiento Ciudadano

En la mañana de este 3 de febrero, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de un supuesto implicado en el ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano (MC) en Culiacán, Sinaloa.

Pese a que en el informe inicial no se reveló la identidad del presunto, posteriormente trascendió que sería Jesús Emir ‘N’, alias ‘El Compa Güero’ o ‘Radio 13’, quien a su vez fue identificado como exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

PRI SE DESLINDA DE ‘EL COMPA GÜERO’, PRESUNTO AGRESOR DE DIPUTADOS DE MC

A través de un comunicado, el partido tricolor reiteró su apoyo hacia los diputados emecistas Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, víctimas de un ataque armado en la capital sinaloense. En el discurso, el PRI también explicó el vínculo entre ‘El Compa Güero’:

“En atención a la información difundida públicamente, el PRI Sinaloa precisa y aclara, con base en sus registros oficiales de militancia, lo siguiente: Jesús Emir Bazoco Peraza no cuenta con estatus de militante activo del Partido Revolucionario Institucional”.

$!‘El Compa Güero’, presunto agresor de diputados de MC en Sinaloa, fue militante del PRI

De acuerdo con el partido, la baja de ‘Radio 13’ se derivó del proceso nacional de depuración del padrón de militantes, al no refrendar su militancia: “A la fecha, su estatus es ‘NO AFILIADO’, conforme a los lineamientos internos y registros administrativos vigentes”.

“El PRI Sinaloa se deslinda de manera categórica de cualquier conducta presuntamente delictiva atribuida a personas que no forman parte de su padrón de militantes, reiterando que el Partido no encubre, no protege ni justifica actos contrarios a la ley”.

DETENCIÓN DE ‘EL COMPA GÜERO’ ES EL INICIO DE PRÓXIMAS CAPTURAS: GOBERNADOR DE SINALOA

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, informó que la reciente captura da inicio a más detenciones en un corto plazo, gracias a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y las autoridades federales.

$!‘El Compa Güero’, presunto agresor de diputados de MC en Sinaloa, fue militante del PRI

En el marco del inicio del operativo de seguridad en Mazatlán, por los festejos del carnaval, Rocha Moya evitó abundar en detalles sobre las indagatorias en curso, aunque reiteró su confianza en que el ataque contra los dos legisladores será plenamente esclarecido.

DESEMPEÑO DE ‘EL COMPA GÜERO’ DENTRO DEL PRI

De acuerdo con El Universal, Jesús Emir trabajó en el ayuntamiento de Culiacán entre 2018 y 2021: “Los registros municipales indican que fue dado de alta en 2018 —sin fecha precisa— como auxiliar administrativo A, con un salario mensual de siete mil pesos y adscripción al Parque Culiacán 87”.

Su incorporación ocurrió en los últimos meses de la administración del entonces alcalde priista Jesús Valdez Palazuelos y continuó laborando durante gran parte del primer periodo del gobierno municipal encabezado por el morenista Jesús Estrada Ferreiro.

$!‘El Compa Güero’, presunto agresor de diputados de MC en Sinaloa, fue militante del PRI

ESTO SE SABE SOBRE EL ATAQUE ARMADO CONTRA DIPUTADOS DE MOVIMIENTO CIUDADANO

El atentado se registró minutos antes de las 12:00 horas del 28 de enero de 2026, en el sector Centro de Culiacán. Los hechos ocurrieron sobre el Paseo Niños Héroes, entre la calle Domingo Rubí y el paso peatonal del Ajedrez, en las inmediaciones del Malecón Viejo, una zona de alta afluencia vehicular y peatonal ubicada a corta distancia de las oficinas estatales de Movimiento Ciudadano.

De acuerdo con los primeros reportes, los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda circulaban a bordo de una camioneta Audi de color blanco cuando fueron alcanzados por disparos de arma de fuego.

Tras el ataque, ambos legisladores fueron auxiliados y trasladados a un hospital para recibir atención médica especializada. Reportes preliminares indicaron que la diputada resultó con heridas de gravedad, mientras que Torres Félix presentó lesiones ocasionadas por esquirlas de bala.

El ataque ocurrió minutos después de que ambos diputados se encontraban en el Salón Constituyentes del Congreso del Estado de Sinaloa. Ese mismo día, a las 11:00 horas, se llevaba a cabo la comparecencia de Joaquín Alberto Landeros Guicho, titular de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, como parte del análisis del cuarto año de gobierno del mandatario estatal Rubén Rocha Moya.

