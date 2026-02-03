$!‘El Compa Güero’, presunto agresor de diputados de MC en Sinaloa, fue militante del PRI

En la mañana de este 3 de febrero, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), confirmó la detención de un supuesto implicado en el ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano (MC) en Culiacán, Sinaloa. Pese a que en el informe inicial no se reveló la identidad del presunto, posteriormente trascendió que sería Jesús Emir ‘N’, alias ‘El Compa Güero’ o ‘Radio 13’, quien a su vez fue identificado como exmilitante del Partido Revolucionario Institucional (PRI). TE PUEDE INTERESAR: Detienen a presunto implicado en ataque contra diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán PRI SE DESLINDA DE ‘EL COMPA GÜERO’, PRESUNTO AGRESOR DE DIPUTADOS DE MC A través de un comunicado, el partido tricolor reiteró su apoyo hacia los diputados emecistas Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda y Sergio Torres Félix, víctimas de un ataque armado en la capital sinaloense. En el discurso, el PRI también explicó el vínculo entre ‘El Compa Güero’: “En atención a la información difundida públicamente, el PRI Sinaloa precisa y aclara, con base en sus registros oficiales de militancia, lo siguiente: Jesús Emir Bazoco Peraza no cuenta con estatus de militante activo del Partido Revolucionario Institucional”.

De acuerdo con el partido, la baja de ‘Radio 13’ se derivó del proceso nacional de depuración del padrón de militantes, al no refrendar su militancia: “A la fecha, su estatus es ‘NO AFILIADO’, conforme a los lineamientos internos y registros administrativos vigentes”. “El PRI Sinaloa se deslinda de manera categórica de cualquier conducta presuntamente delictiva atribuida a personas que no forman parte de su padrón de militantes, reiterando que el Partido no encubre, no protege ni justifica actos contrarios a la ley”. DETENCIÓN DE ‘EL COMPA GÜERO’ ES EL INICIO DE PRÓXIMAS CAPTURAS: GOBERNADOR DE SINALOA Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, informó que la reciente captura da inicio a más detenciones en un corto plazo, gracias a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) y las autoridades federales.

En el marco del inicio del operativo de seguridad en Mazatlán, por los festejos del carnaval, Rocha Moya evitó abundar en detalles sobre las indagatorias en curso, aunque reiteró su confianza en que el ataque contra los dos legisladores será plenamente esclarecido. TE PUEDE INTERESAR: Rocha Moya y Gabinete de Seguridad instruyen búsqueda de responsables del ataque a diputados de MC DESEMPEÑO DE ‘EL COMPA GÜERO’ DENTRO DEL PRI De acuerdo con El Universal, Jesús Emir trabajó en el ayuntamiento de Culiacán entre 2018 y 2021: “Los registros municipales indican que fue dado de alta en 2018 —sin fecha precisa— como auxiliar administrativo A, con un salario mensual de siete mil pesos y adscripción al Parque Culiacán 87”. Su incorporación ocurrió en los últimos meses de la administración del entonces alcalde priista Jesús Valdez Palazuelos y continuó laborando durante gran parte del primer periodo del gobierno municipal encabezado por el morenista Jesús Estrada Ferreiro.