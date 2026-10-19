NL: Museo del Palacio convoca a concurso de fotografía y crónica

Monterrey, Nuevo León.- En el marco del 430 aniversario de la fundación de Monterrey , el Museo del Palacio convocó a un concurso de fotografía y crónica urbana bajo el título “Lo que quiero que no cambie” que busca construir colectivamente un retrato auténtico, diverso y contemporáneo de esta ciudad.

La idea es plasmar los lugares, escenas y momentos que cotidianos y que se consideran valiosos y entrañables para la memoria de esta metrópoli.

Las inscripciones para el concurso se realizarán del 20 de octubre al 19 de diciembre del presente año.

“El concurso, que combina fotografía y la crónica urbana, contará con un comité multidisciplinario encargado de seleccionar los trabajos que por su riqueza narrativa y valor testimonial formarán parte de una exposición colectiva en el Patio Taller del Museo del Palacio, en el marco del 430 aniversario de la fundación de Monterrey”, detalló el Museo del Palacio en la convocatoria lanzada este lunes.

Precisó que el concurso es una invitación abierta a observar con atención, registrar con la cámara y documentar con la escritura espacios, rincones y escenas que forman parte de la historia viva de Monterrey.

Cada una de las fotografías deberá de acompañarse de una crónica, testimonio o relato breve que explique porque ese lugar importa, qué significa, que ha sido y que podría dejar de ser si no lo preservamos. En el certamen, la historia contada es tan importante como la imagen compartida.