‘El Jando’ ya está cooperando con la justicia de EU, afirma el FBI

MIAMI, EU- Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando” o “Jondo”, ya está cooperando con la justicia estadounidense, reveló una fuente del Buró Federal de Investigaciones (FBI) a EL UNIVERSAL, tras declararse culpable, en abril pasado, ante la Corte del Distrito de Columbia, al haber alcanzado un acuerdo con el gobierno. Las autoridades mexicanas señalaron que Núñez Ojeda es el piloto que llevó a Ismael Zambada García, “El Mayo”, y Joaquín Guzmán a Nuevo México, donde fueron capturados por las autoridades estadounidenses.

”El Mayo” Zambada alegó haber sido secuestrado por Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, para entregarlo a la justicia de Estados Unidos. Tras la captura de “El Mayo”, Núñez Ojeda fue deportado a México, donde fue detenido el 8 de febrero de 2025. En agosto del mismo año, el gobierno mexicano entregó al piloto a Estados Unidos como parte de un grupo de 26 fugitivos de la justicia de aquel país. Se le fincaron acusaciones en el Distrito de Columbia por las que le corresponde una sentencia de cadena perpetua. El caso dio un giro en abril pasado cuando, en un acuerdo con el gobierno estadounidense, Núñez Ojeda, también identificado como Alejandro Ojeda Ávila, un nombre que la justicia estadounidense señala que el acusado usó en documentos legales, se declaró culpable del delito de “conspirar consciente e intencionalmente para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína, sabiendo o pretendiendo que sería importada ilegalmente a Estados Unidos”. El acuerdo, negociado a través de la Sección de Lavado de Dinero, Narcóticos y Decomiso de la División Criminal del Departamento de Justicia, del que EL UNIVERSAL tiene una copia, “establece una pena mínima obligatoria de 10 años, una máxima de cadena perpetua, una multa de hasta 10 millones de dólares y al menos cinco años de libertad supervisada”.

Se firmó ante el Tribunal Federal del Distrito de Columbia. De acuerdo con la fuente del FBI, Núñez Ojeda está bajo custodia supervisada de los Marshalls y existe la posibilidad de que se convierta en testigo cooperante. La fuente, que ha tenido acceso a información sobre el caso, subraya que el piloto mexicano no está aún en la calidad de testigo cooperante. Sin embargo, “ya está cooperando en la identificación y entrega de activos sujetos a decomiso”, como propiedades, cuentas bancarias y bienes en Estados Unidos. No hay registro de que “El Jando” haya comenzado a señalar personas, o nombres. De acuerdo con la fuente del FBI, podría existir un suplemento sellado o una negociación reservada para declarar contra personas de interés para el gobierno de Estados Unidos, pero esa parte sólo se sabrá cuando se lleve a cabo la audiencia de sentencia o antes, si así lo requiere el caso.

El acuerdo de culpabilidad señala que Núñez Ojeda admite que, “aproximadamente entre enero de 2014 y abril de 2025 trabajó con traficantes del Cártel de Sinaloa en la distribución de narcóticos, incluyendo cocaína”, de México a Estados Unidos. El documento enumera como actividades del acusado: servir como personal de seguridad armada y secretario de “múltiples figuras de alto rango del Cártel de Sinaloa”; entrenamiento como piloto para volar aviones y helicópteros privados para ser utilizados en operaciones del cártel, pilotar múltiples envíos de cocaína desde varios puntos fuera de México hacia ese país, desde el cual la droga era transportada después a Estados Unidos; trabajar como piloto de importantes miembros del cártel “para coordinar operaciones de tráfico de drogas y evitar ser capturados en operaciones militares o de aplicación de la ley”, y, finalmente, transportar vía aérea cargamentos de armas a socios del Cártel de Sinaloa involucrados en “conflicto armado con miembros de cárteles rivales”. Núñez reconoció haber trabajado como piloto de Óscar Medina Noé González, alias “Panu”, antes de empezar a trabajar directamente bajo las órdenes de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, uno de Los Chapitos, hijo de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”. Datos26 fugitivos conformaron el grupo de personas que fueron entregadas por México a las autoridades de Estados Unidos en agosto del año pasado, entre los que se encontraba “El Jando”. 5 kilos de cocaína intentaba distribuir Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, en territorio estadounidense, por lo que el acusado se declaró culpable ante la justicia de ese país.