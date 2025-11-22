‘El Licenciado’ y escoltas reciben prisión preventiva por homicidio de Carlos Manzo
Se hizo hincapié que el CJNG organizó el atentado contra Carlos Manzo, así como que hubo una recompensa de 2 millones de pesos por el asesinato
Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, obtuvo prisión preventiva oficiosa en su audiencia inicial dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 ‘El Altiplano’, por el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.
La medida, que también incluyó a los siete escoltas del edil, fue dictada por el juez de control Luid Fernando Díaz Parra. Se prevé que el próximo miércoles 26 de noviembre se realice una nueva audiencia en la que se definirá su situación jurídica.
Durante la reunión que duró más de 5 horas, el equipo de la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional por 144 horas, lo que fue avalado por la autoridad judicial.
SOLICITARON TRASLADO DE ‘EL LICENCIADO’
Pese a que aún se desconoce un oficio por parte de las autoridades, el medio Milenio indicó que la abogada Ana Daniela Mejía Camacho, defensa de ‘El Licenciado’, solicitó su traslado de El Altiplano al Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto.
Esto, “al alegar que hubo un trato diferenciado, y que el delito es investigado por el fuero común”.
Sin embargo, la solicitud fue desechada por el juez, debido a que no cumplía con las formalidades requeridas.
REAFIRMARON QUE EL CJNG ORDENÓ EL ASESINATO DE CARLOS MANZO
Por su parte, Infobae dictó que en la audiencia inicial se confirmó por segunda vez que el crimen fue coordinado por líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Michoacán.
Asimismo, se reportó que se ofreció una recompensa de 2 millones de pesos por el homicidio de Manzo y se hizo mención de dos personajes relevantes en el mencionado grupo criminal: Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, y Raúl Álvarez Ayala, alias ‘El R1’.