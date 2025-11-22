‘El Licenciado’ y escoltas reciben prisión preventiva por homicidio de Carlos Manzo

Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, obtuvo prisión preventiva oficiosa en su audiencia inicial dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 ‘El Altiplano’, por el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

La medida, que también incluyó a los siete escoltas del edil, fue dictada por el juez de control Luid Fernando Díaz Parra. Se prevé que el próximo miércoles 26 de noviembre se realice una nueva audiencia en la que se definirá su situación jurídica.

Durante la reunión que duró más de 5 horas, el equipo de la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional por 144 horas, lo que fue avalado por la autoridad judicial.

SOLICITARON TRASLADO DE ‘EL LICENCIADO’

Pese a que aún se desconoce un oficio por parte de las autoridades, el medio Milenio indicó que la abogada Ana Daniela Mejía Camacho, defensa de ‘El Licenciado’, solicitó su traslado de El Altiplano al Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto.