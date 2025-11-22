‘El Licenciado’ y escoltas reciben prisión preventiva por homicidio de Carlos Manzo

México
/ 22 noviembre 2025
    ‘El Licenciado’ y escoltas reciben prisión preventiva por homicidio de Carlos Manzo
    Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, obtuvo prisión preventiva oficiosa en su audiencia inicial dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 ‘El Altiplano’, por el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán. FOTO: ESPECIAL

Se hizo hincapié que el CJNG organizó el atentado contra Carlos Manzo, así como que hubo una recompensa de 2 millones de pesos por el asesinato

Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, obtuvo prisión preventiva oficiosa en su audiencia inicial dentro del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Número 1 ‘El Altiplano’, por el homicidio de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

La medida, que también incluyó a los siete escoltas del edil, fue dictada por el juez de control Luid Fernando Díaz Parra. Se prevé que el próximo miércoles 26 de noviembre se realice una nueva audiencia en la que se definirá su situación jurídica.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El R1’, la figura clave para orquestar el homicidio del alcalde Carlos Manzo

Durante la reunión que duró más de 5 horas, el equipo de la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional por 144 horas, lo que fue avalado por la autoridad judicial.

SOLICITARON TRASLADO DE ‘EL LICENCIADO’

Pese a que aún se desconoce un oficio por parte de las autoridades, el medio Milenio indicó que la abogada Ana Daniela Mejía Camacho, defensa de ‘El Licenciado’, solicitó su traslado de El Altiplano al Centro Penitenciario de Alta Seguridad para el Delito de Alto Impacto.

Esto, “al alegar que hubo un trato diferenciado, y que el delito es investigado por el fuero común”.

Sin embargo, la solicitud fue desechada por el juez, debido a que no cumplía con las formalidades requeridas.

REAFIRMARON QUE EL CJNG ORDENÓ EL ASESINATO DE CARLOS MANZO

Por su parte, Infobae dictó que en la audiencia inicial se confirmó por segunda vez que el crimen fue coordinado por líderes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Michoacán.

Asimismo, se reportó que se ofreció una recompensa de 2 millones de pesos por el homicidio de Manzo y se hizo mención de dos personajes relevantes en el mencionado grupo criminal: Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, y Raúl Álvarez Ayala, alias ‘El R1’.

Temas


Asesinatos
Crimen Organizado
Prisión Preventiva

Localizaciones


Michoacán

Organizaciones


CJNG

true

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Imágenes en redes sociales permitieron conocer diferentes perspectivas del evento, desde multitud corriendo, hasta atención médica. FOTO: X.

Tiroteo durante encendido de árbol en Chicago deja un muerto, siete heridos y amotinamientos
Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas

Claudia Sheinbaum inaugura y aborda el Tren Interoceánico en Tonalá, Chiapas
El delito está clasificado como parte de los crímenes contra la libertad y desarrollo psicosexual de menores.

Feminicidio de Silvia también pone el foco en casos de estupro en Coahuila: van nueve en 2025
La etapa de liquidación de AHMSA continúa con la venta de activos para cubrir obligaciones financieras y laborales.

Autoriza juzgado venta de maquinaria de AHMSA en Estados Unidos por 5 mdd
Jazlyn Azulet volvió a México después de recibir atención especializada por quemaduras graves en el Hospital Shriners de Galveston; la Fundación Michou y Mau acompañará su nueva etapa de rehabilitación.

Regresa a México Jazlyn Azulet, bebé sobreviviente de la explosión de pipa en Iztapalapa
Ganadoras. Fátima Bosch se unió a Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza como parte del selecto grupo de mexicanas que han conquistado el título de Miss Universo.

¡Ya son 4! Estas son las otras mexicanas que se convirtieron en Miss Universo
El SAT confirmó que en 2025 el aguinaldo mantiene su límite exento de 30 UMA, por lo que solo pagarán ISR quienes reciban más de 3,394.2 pesos; la retención aplica únicamente sobre el excedente

¿Se pagan impuestos del aguinaldo? Esto dice la ley y lo que debe saber el trabajador en 2025
Más de 650 obras del programa federal “Escuela es Nuestra” serán revisadas por la Secretaría de Educación.

Coahuila traza ruta para revisar obras con recurso de ‘La Escuela es Nuestra’