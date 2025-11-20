‘El R1’, la figura clave para orquestar el homicidio del alcalde Carlos Manzo

México
/ 20 noviembre 2025
    ‘El R1’, la figura clave para orquestar el homicidio del alcalde Carlos Manzo
    El titular de la SSCP, Omar García Harfuch, detalló el plan de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, para asesinar al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, bajo la orden de Ramón Ángel Álvarez Ayala “R1”. FOTO: ARCHIVO/ PEDRO ANZA/CUARTOSCURO

Omar García Harfuch detalló que el plan de Jorge Armando ‘N’ se dio bajo la orden de Ramón Ángel ‘N’

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSCP), Omar García Harfuch, detalló el plan de Jorge Armando ‘N’, alias ‘El Licenciado’, para asesinar al alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, el pasado 1 de noviembre, bajo la orden de Ramón Ángel Álvarez AyalaR1”, quien es señalado como operador de alto nivel del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), siendo clave en la consolidación y expansión del grupo criminal.

En entrevista con Azucena Uresti, el secretario de Seguridad destacó que ‘El Licenciado’, detenido en Morelia, Michoacán, en los últimos días, es uno de los autores criminales del crimen contra el presidente municipal, pero no es la única mente criminal y está identificado de esta manera por una razón.

”Es uno de los autores intelectuales, no quiere decir que sea el único. Él organiza, con evidencia perfectamente probada que tenemos integrada en la carpeta de investigación, el grupo que comete el lamentable homicidio de Carlos Manzo”, mencionó.

LA TAREA DE JORGE ARMANDO ‘N’

García Harfuch indicó que “El Licenciado” planeó las rutas de escape y la logística de dónde iba a estar posicionado cada uno de los implicados y por dónde iban a salir.

“Estaba ejerciendo presión para que -a como diera lugar- cometieran el homicidio”, según los mensajes en WhatsApp que localizaron en un dispositivo móvil de los implicados tras el asesinato.

“Lamentablemente, lo digo con mucha pena, en esos mensajes menciona que inclusive si está con algún familiar, con su hijo, o sea, estaba ejerciendo mucha presión sobre su célula delictiva, para que cometieran este homicidio”, dijo.

García Harfuch indica que ‘El Licenciado’ también es el autor material de este homicidio, pero destaca que el detenido menciona que existe otro actor intelectual que es quien recibió la orden de un integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de matar a Carlos Manzo.

’R1’, LA CLAVE DEL CRIMEN Y LA CÉLULA CRIMINAL

El otro actor intelectual que aún no ha sido detenido está identificado como Ramón Ángel Álvarez “R1”; de quien la investigación ha arrojado que organiza la célula delictiva y es jefe de plaza en otros municipios de Michoacán.

Indica que ‘El Licenciado’ declaró que ‘R1’ es su jefe inmediato, dato que se sustenta con los mensajes encontrados en los celulares de los criminales.

Omar García Harfuch detalló que los criminales que asesinaron al alcalde de Uruapan pertenecen a una célula criminal que opera en el estado, perteneciente al CJNG.

”Esta célula trabaja directamente en Michoacán, es una célula del Cártel Jalisco (Nueva Generación), pero operan en Michoacán. Es una célula muy local, informó.

Sobre el ‘R1’, García Harfuch indicó que este sujeto opera de manera directa en cuatro municipios o más de Michoacán, a la par de su hermano, conocido como ‘R2’.

