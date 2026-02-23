El Mencho huyó a zona boscosa y murió tras enfrentamiento muy violento: Sedena

México
/ 23 febrero 2026
    El Mencho huyó a zona boscosa y murió tras enfrentamiento muy violento: Sedena
    El líder del CJNG intentó escapar hacia una zona boscosa durante un enfrentamiento con fuerzas federales en Tapalpa. Sedena confirmó que el combate fue “muy violento” y dejó varios muertos. VANGUARDIA/ARCHIVO

Sedena reveló que El Mencho huyó a una zona boscosa antes de morir tras un enfrentamiento en Tapalpa. Autoridades detallaron cómo ocurrió el operativo y la persecución

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, continúa generando nuevos detalles sobre el operativo que terminó con el liderazgo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Autoridades federales informaron que el capo intentó escapar hacia una zona boscosa después de un enfrentamiento armado descrito como “muy violento” contra fuerzas federales en Tapalpa.

El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el general Ricardo Trevilla Trejo, explicó que el operativo se desarrolló cuando personal militar intentó ejecutar una orden de aprehensión contra el líder criminal, lo que detonó una reacción armada inmediata de su círculo de seguridad.

De acuerdo con el funcionario, la intensidad del enfrentamiento evidenció la capacidad de fuego del grupo delictivo y el nivel de riesgo que representaba el objetivo prioritario para las autoridades.

EL ENFRENTAMIENTO Y LA HUIDA HACIA EL BOSQUE

Según el reporte oficial, al momento de intentar cumplir la orden judicial, los escoltas del capo abrieron fuego contra los militares, lo que provocó un combate armado que dejó varios integrantes del grupo criminal sin vida. “Al intentar ejecutar la orden de aprehensión, el círculo de seguridad del capo abrió fuego contra los militares”, detalló el general.

TE PUEDE INTERESAR: García Harfuch confirma 34 delincuentes del CJNG muertos y 25 elementos de la GN fallecidos en operativo contra ‘El Mencho’

Tras los primeros disparos, Oseguera Cervantes huyó hacia una zona boscosa acompañado por su escolta, donde nuevamente se registraron agresiones contra el personal que realizaba la persecución. El secretario explicó que los delincuentes contaban con armamento de alto poder, incluidos lanzacohetes, lo que incrementó el riesgo de la operación.

La persecución se extendió entre la vegetación hasta que fuerzas especiales lograron ubicar al líder criminal oculto entre la maleza, momento en el que volvió a abrir fuego antes de ser herido y detenido junto con dos de sus escoltas.

UN COMBATE DE ALTA INTENSIDAD

El general Trevilla señaló que el enfrentamiento fue particularmente intenso y obligó incluso a una aeronave militar a realizar un aterrizaje de emergencia tras recibir impactos de bala. “El ataque armado fue particularmente intenso”, indicó el funcionario durante el informe oficial.

La presencia de armamento de uso exclusivo del Ejército confirmó el nivel de poder logístico del grupo criminal, así como la complejidad de las operaciones necesarias para neutralizar a su líder. Autoridades también destacaron la coordinación entre distintas corporaciones federales para ejecutar el despliegue.

El operativo dejó como saldo la muerte de Oseguera Cervantes y varios integrantes de su círculo cercano, además de personas detenidas y armamento asegurado, lo que marcó un momento clave en la estrategia de seguridad federal.

IMPACTO DEL OPERATIVO Y CONTEXTO DE VIOLENCIA

La caída de El Mencho provocó reacciones violentas en distintas regiones, con bloqueos carreteros e incendios de vehículos atribuidos a células del CJNG, un patrón que autoridades han observado tras golpes relevantes contra organizaciones criminales.

Especialistas en seguridad consideran que la persecución en terreno boscoso refleja tanto la capacidad de movilidad del capo como la presión operativa que enfrentaba en sus últimos momentos, al intentar evadir la captura en una zona de difícil acceso.

El caso también pone en evidencia la peligrosidad de los operativos contra objetivos de alto perfil, donde el uso de armamento pesado y la resistencia armada incrementan los riesgos para personal militar y población cercana.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Qué pasará con el cuerpo de ‘El Mencho’?... esto dice Omar García Harfuch

DATOS CURIOSOS

· Tapalpa es conocido principalmente como destino turístico de montaña en Jalisco.

· El CJNG ha sido señalado como uno de los grupos con mayor poder de fuego en México.

· El uso de lanzacohetes en enfrentamientos criminales ha sido documentado en operativos de alto impacto.

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

