‘Gobierno rebasado’, acusa Alito por restos en Tláhuac, Chalco y el rancho de Teuchitlán
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También sostuvo que las madres buscadoras realizan tareas que corresponden al Estado y exigió un cambio de rumbo en seguridad
CDMX.- El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, afirmó que el gobierno federal está “completamente rebasado” en el tema de las desapariciones forzadas, a partir de reportes sobre hallazgos de restos en distintos puntos del país.
En un mensaje público, el dirigente priista mencionó el descubrimiento de más de 200 restos óseos en Tláhuac y Chalco, de los cuales, dijo, 100 ya están confirmados como humanos.
También se refirió al Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde indicó que se obtuvieron cerca de 100 muestras únicas de ADN y que ahora se localizan más restos que el año pasado en el mismo sitio.
“Así está México”, expresó Moreno Cárdenas, al señalar que, a su juicio, el gobierno de Morena carece de capacidad para atender el problema. “Desde el año pasado sabían lo que pasaba en ese rancho y dejaron que creciera. No investigaron a fondo. No actuaron con fuerza. No protegieron a nadie”, declaró.
El líder priista sostuvo que “cientos de restos” en dos puntos del país evidencian, en su planteamiento, una respuesta insuficiente, y señaló que “las madres buscadoras” realizan tareas que corresponden al Estado.
Además, afirmó que en el gobierno federal “no hay estrategia. No hay autoridad. Hay abandono”, y sostuvo que el país “no merece un país lleno de fosas”, sino una administración “con el carácter” para enfrentar al crimen organizado.
Moreno Cárdenas concluyó con un llamado a la salida de Morena del gobierno y afirmó que su partido buscará impulsar ese objetivo con “la fuerza de la ciudadanía”, sin que en su posicionamiento se detallaran acciones institucionales específicas relacionadas con los casos mencionados.