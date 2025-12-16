‘El Patrón’ es sentenciado a 14 años de prisión por atentado contra Ciro Gómez Leyva
Aceptó que encabezó la célula delictiva destinada al asesinato del periodista por orden de CJNG y ser el autor intelectual
Armado Escárcega, alias ‘El Patrón’, quien aceptó ser el autor intelectual y encabezar una célula delictiva que intentó asesinar al periodista Ciro Gómez Leyva, por órdenes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue sentenciado a 14 años de prisión.
Este martes fue sentenciado por el juez federal con sede en el Reclusorio Norte, Edmundo Manuel Perusquía Cabañas por los delitos de homicidio calificado en grado de tentativa y asociación delictuosa agravada, al aceptar su culpabilidad en procedimiento penal abreviado.
En audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal Federal, con residencia en el Reclusorio Norte, además de la condena a 14 años de prisión, también impuso el pago de una multa de 45 mil 896 pesos por concepto de reparación del daño.
Cabe destacar que el juicio abreviado fue solicitado por Escárcega para obtener beneficios procesales como la reducción de la pena a cambio de aceptar todos los cargos que le imputó la Fiscalía General de la República (FGR).
CÉLULA DELICTIVA SENTENCIADA EN SU TOTALIDAD
Con esta resolución se cierra una etapa en esta caso que ayer cumplió tres años, pues 13 integrantes de la célula delictiva, incluido el líder, recibieron sentencia condenatoria en procedimiento abreviado.
El mismo periodista fue quien informó la sentencia y destacando que queda sentenciada en su totalidad el grupo de sujetos que planearon el crimen.
“Armando Escárcega Valdez, ‘El Patrón’, fue sentenciado hace unos minutos a 14 años de prisión por tentativa de homicidio en mi contra. Con esto queda sentenciada la totalidad del grupo de siete hombres que formaron la llamada célula de ejecución”, escribió Gómez Leyva en redes sociales.