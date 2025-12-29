El PIB mexicano podría aumentar su valor un 1 por ciento por el Mundial 2026

Atajar las ganancias provenientes del Mundial 2026 será algo esperable por parte de las y los empresarios en México. Con una estimación de más de cinco millones de turistas en suelo mexicano, la derrama económica podrá ser aproximadamente de tres mil millones de dólares, aumentando el PIB en un 1 por ciento a corto plazo.

Para el caso de México, el uno por ciento del PIB en precios actuales sería de 18 mil 600 millones de dólares (con base a cifras de 2024 del Banco Mundial).

Según el Grupo Financiero Banamex, las perspectivas de crecimiento del PIB 2026 por trimestre será:

- 0.9 por ciento para el 1T

- 1.0 por ciento para el 2T

- 1.7 por ciento para el 3T

- 2.2 por ciento para el 4T

El Mundial 2026, con sede en Canadá, Estados Unidos y México, transmitirán 104 partidos, 48 selecciones nacionales y una afluencia de más de 6.5 millones de personas.

MUNDIAL 2022 Y LOS BENEFICIOS EN QATAR

En Qatar 2022 se estimaron ganancias a corto plazo entre 2.3 y 4.4 billones de dólares por parte del sector turístico. En términos agregados, estos beneficios representaron entre el 0.7 y 1.0 por ciento del PIB de Qatar, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El FMI observó que los pasajes aéreos, alojamiento, restaurantes, compras en tiendas, ingresos por difusión representaron las actividades económicas más significativas beneficiadas por el Mundial 2022.

Estos beneficios económicos en Qatar 2022 derivaron de una serie de inversiones a mediano plazo y correspondientes a la Estrategia Nacional de Desarrollo de este país, representando una década de transformación del paisaje urbanístico qatarí.