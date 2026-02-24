Gobierno de Sheinbaum presenta el programa ‘Jóvenes transformando México’ como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad
Sheinbaum informó que una serie de acciones sociales será financiada con recursos provenientes del cumplimiento fiscal de un contribuyente, lo que permitirá ampliar alternativas en educación, cultura y deporte
Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, se presentó el programa Jóvenes transformando México, que es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad que incluye un conjunto de políticas y actividades de diversas instituciones.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que una serie de acciones sociales será financiada con recursos provenientes del cumplimiento fiscal de un contribuyente, lo que permitirá ampliar alternativas en educación, cultura y deporte.
Detalló que varias de estas iniciativas estarán dirigidas específicamente a jóvenes que habitan en zonas con altos niveles de violencia, así como a quienes han enfrentado procesos penales y buscan oportunidades de reintegración social.
En el ámbito cultural, la secretaria Claudia Curiel presentó el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, que iniciará en marzo con un concierto gratuito en Tijuana encabezado por Carín León. Además, durante ese mes se llevarán a cabo diversos encuentros artísticos: un festival de jazz en el Centro Nacional de las Artes, el Festival de Primavera en Oaxaca, un evento de hip hop en Chapultepec, un festival de música electrónica en Puebla y otro de rock y pop en Aguascalientes.
En total, se prevé la realización de más de 200 festivales en distintas regiones del país, particularmente en sitios donde este tipo de actividades no suele llegar.
Por otro lado, Adriana Olivares, titular del Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, anunció el programa Jóvenes Unen al Barrio, enfocado en adolescentes y jóvenes que viven en contextos de alta vulnerabilidad.
Subrayó que la estrategia busca generar oportunidades sin estigmatización, con la meta de fortalecer el tejido social.
En materia educativa, la subsecretaria Tania Rodríguez dio a conocer un nuevo esquema de bachillerato denominado “Margarita Maza de Juárez”, pensado para quienes prefieren modalidades menos tradicionales en el aula y con mayor componente cultural y práctico. El proyecto contempla la construcción de 100 planteles bajo este modelo.
Finalmente, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, indicó que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tiene como meta incorporar este año a 250 mil jóvenes más como beneficiarios.