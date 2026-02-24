Gobierno de Sheinbaum presenta el programa ‘Jóvenes transformando México’ como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad

Durante la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum, se presentó el programa Jóvenes transformando México, que es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad que incluye un conjunto de políticas y actividades de diversas instituciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que una serie de acciones sociales será financiada con recursos provenientes del cumplimiento fiscal de un contribuyente, lo que permitirá ampliar alternativas en educación, cultura y deporte.

Detalló que varias de estas iniciativas estarán dirigidas específicamente a jóvenes que habitan en zonas con altos niveles de violencia, así como a quienes han enfrentado procesos penales y buscan oportunidades de reintegración social.

En el ámbito cultural, la secretaria Claudia Curiel presentó el Circuito Nacional de Festivales por la Paz, que iniciará en marzo con un concierto gratuito en Tijuana encabezado por Carín León. Además, durante ese mes se llevarán a cabo diversos encuentros artísticos: un festival de jazz en el Centro Nacional de las Artes, el Festival de Primavera en Oaxaca, un evento de hip hop en Chapultepec, un festival de música electrónica en Puebla y otro de rock y pop en Aguascalientes.