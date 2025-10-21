El SAT arremete contra acusaciones de espionaje digital por la supuesta ‘Ley Espía’

En redes sociales y medios de opinión, se ha puesto en debate las implicaciones de la aprobada ‘Ley Espía’

Ante las discusiones de aprobación tras la supuesta Ley Espía, Servicio de Administración Tributaria (SAT) rechazó cualquier implicación de espionaje digital contra usuarios en plataformas de Streaming.

Es totalmente falso que este cambio al marco jurídico fiscal (...) tenga fines de espionaje digital o se trate de una ‘ley espía’ para vigilar a los usuarios’ redactó el SAT.

Con la aprobación de las reformas al Código Fiscal de la Federación, en relación con la revisión del SAT a las plataformas, varios usuarios y medios han expresado su crítica, al considerar que esto podría implicar que el SAT tenga a disposición la información, no solicitada, de quienes tengan suscripción con el respectivo servicio de streaming.

No obstante, el SAT informó, desde sus cuentas oficiales, que la adición del artículo 30-B, concretó que las plataformas digitales deben acceder a las autoridades a revisar solo ‘la información que permita comprobar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales’.

En su comunicado, el SAT aseguró que la reforma al Código Fiscal no permitirá el acceso a la información de los usuarios, ni se buscará hacer vigilancias sobre los movimientos fiscales.

El SAT aseguró que la aprobación solo buscará la información fiscal de las plataformas digitales, con relación al Impuesto Valor Agregado (IVA).

Informó que el objetivo principal es impedir que haya evasión de impuestos, por parte de los servicios de streaming, y de esta manera hacer más efectivo la recaudación de impuestos.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

