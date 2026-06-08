El senador Enrique Inzunza no se presentará en el Pernante

En un lapso de tensión y complejidad política dentro de Morena, se destacó que el senador Enrique Inzunza, acusado por los Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado, no se presentará durante todo el periodo de la Comisión Permanente del Congreso.

Previamente, el senador de Sinaloa, por parte de Morena, no se había presentado en las instalaciones del Senado de México por un aproximado de 22 días consecutivos. Dicha falta ocurrió tras las acusaciones de Estados Unidos, las cuales también señalaron a varios funcionarios de Sinaloa, incluyendo al edil de Culiacán y al gobernador del estado.

El 8 de junio, Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, fue quien comunicó que el senador Inzunza no estaría presente en la Comisión Permanente del Congreso, cuya conclusión será a finales de agosto. Se agregó que dicho senador no fue solicitado para participar desde su banca en lo que resta del Permanente.