El senador Enrique Inzunza no se presentará en el Pernante

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    El senador Enrique Inzunza no se presentará en el Pernante
    Ignacio Mier responde sobre situación de Enrique Inzunza Cuarto oscuro

Ignacio Mier aseguró que el senador, acusado por los Estados Unidos, tendrá que presentarse para el periodo ordinario del Senado en septiembre

En un lapso de tensión y complejidad política dentro de Morena, se destacó que el senador Enrique Inzunza, acusado por los Estados Unidos de tener vínculos con el crimen organizado, no se presentará durante todo el periodo de la Comisión Permanente del Congreso.

Previamente, el senador de Sinaloa, por parte de Morena, no se había presentado en las instalaciones del Senado de México por un aproximado de 22 días consecutivos. Dicha falta ocurrió tras las acusaciones de Estados Unidos, las cuales también señalaron a varios funcionarios de Sinaloa, incluyendo al edil de Culiacán y al gobernador del estado.

El 8 de junio, Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado, fue quien comunicó que el senador Inzunza no estaría presente en la Comisión Permanente del Congreso, cuya conclusión será a finales de agosto. Se agregó que dicho senador no fue solicitado para participar desde su banca en lo que resta del Permanente.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/solicitan-a-senado-desaparecer-poderes-en-sinaloa-ED21112341

Sin embargo, se destacó que Enrique Inzunza deberá presentarse para el primero de septiembre, ya que comienza el periodo ordinario de sesiones en el Senado. Por igual, se colaboró, por parte de Ignacio Mier, en que el Senado seguirá depositando la ‘dieta’ que le corresponde a Inzunza, a pesar de su prolongada ausencia.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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