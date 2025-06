Elección del Poder Judicial... ¿Se pueden anular las elecciones por falta de participación?

Con la reciente elección del Poder Judicial y el bajo nivel de participación ciudadana registrado, han surgido voces que exigen su anulación. Sin embargo, ¿realmente puede anularse una elección por ese motivo? La respuesta corta es: no. Pero este tema tiene varios matices legales que vale la pena explicar.

Aunque el abstencionismo puede ser preocupante desde el punto de vista democrático, no está contemplado como causal directa de nulidad en la legislación electoral mexicana. En cambio, la ley establece criterios mucho más específicos que deben cumplirse para invalidar una elección.

¿QUÉ ES LA NULIDAD ELECTORAL Y CUÁNDO APLICA?

La nulidad electoral es un recurso legal que busca invalidar una elección cuando no se cumplen los principios esenciales de legalidad, equidad o transparencia. Esto puede aplicarse tanto a una casilla específica como a una elección completa, dependiendo de la magnitud de las irregularidades.

Según la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, una elección puede ser anulada si se comprueba alguna de las siguientes situaciones:

Delitos electorales acreditados en al menos el 25% de las casillas.

• Falta de instalación del 25% o más de las casillas.

• Candidaturas no elegibles o con irregularidades.

• Uso indebido de recursos públicos o privados.

• Participación de servidores públicos o partidos políticos en campañas de manera ilegal.

Estas son las verdaderas causales legales de nulidad, y son evaluadas por las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

DATO CURIOSO: En México, una elección presidencial no puede ser anulada sólo porque la gente no fue a votar. ¡La abstención no basta!

¿QUIÉN PUEDE ANULAR UNA ELECCIÓN?

No cualquier persona o grupo puede decidir que una elección debe anularse. Esta decisión le corresponde exclusivamente a las salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que son las máximas autoridades en materia de impugnaciones electorales en México.

Ellos tienen la responsabilidad de analizar las pruebas, las violaciones cometidas y el contexto general para determinar si la elección fue legítima o si debe repetirse.

¿Y SI NADIE VOTA? ¿SE ANULA?

Aquí es donde entra el debate. Aunque parece lógico pensar que una baja participación ciudadana resta legitimidad democrática, esto no figura como causal de nulidad en las elecciones constitucionales (como las presidenciales, legislativas o judiciales).

Donde sí importa el nivel de participación es en los mecanismos de participación ciudadana directa, como:

• Consultas populares

• Plebiscitos

• Referendos

• Revocación de mandato

En estos casos, la ley exige un mínimo de participación para que los resultados sean válidos o vinculantes.

DATO CURIOSO: En la revocación de mandato de 2022, el resultado solo iba a ser válido si se alcanzaba al menos el 40% de participación de los ciudadanos registrados en la Lista Nominal.

¿QUÉ PASA SI UNA ELECCIÓN SE ANULA?

Cuando se acredita una de las causales legales y el Tribunal Electoral anula una elección, se convoca a una nueva jornada electoral, conocida como elección extraordinaria. Esto implica volver a organizar el proceso con nuevas fechas, nueva logística e incluso, en algunos casos, nuevos candidatos.

Pero esto solo ocurre si hay pruebas suficientes de que las irregularidades afectaron gravemente el resultado. No basta con que haya rumores o inconformidad por parte de la población o los partidos.

¿SE PUEDE CONSULTAR A LA CIUDADANÍA SI SE ANULA UNA ELECCIÓN?

No. Según la ley, no es posible someter a consulta popular los temas electorales. Esto está claramente prohibido por el marco jurídico electoral mexicano, ya que los derechos políticos y las garantías constitucionales no pueden ser objeto de votación popular.

Tampoco pueden someterse a consulta popular otros temas como:

• Restricción de derechos humanos

• Sistema financiero nacional

• Presupuesto de egresos

• Funcionamiento de las Fuerzas Armadas

DATO CURIOSO: La ciudadanía puede proponer temas de consulta popular, pero el Tribunal Electoral y el Congreso determinan si el tema es válido y de interés nacional.

¿QUÉ PASÓ EN LAS ELECCIONES DEL PODER JUDICIAL?

En el contexto actual, donde se cuestiona la elección de figuras dentro del Poder Judicial, como el caso del candidato a ministro César Mario Gutiérrez, el INE y el Tribunal Electoral han intervenido para evaluar posibles irregularidades en las candidaturas. Sin embargo, no se ha demostrado una causal legal de nulidad hasta el momento.

El llamado a anular estas elecciones por baja participación no tiene fundamento legal, aunque sí puede abrir un debate público y político sobre la legitimidad y representatividad de dichos procesos.

¿SE ANULAN ELECCIONES POR FALTA DE VOTOS?

No. La ley mexicana no contempla el abstencionismo como una causa directa para anular una elección constitucional. La participación ciudadana es crucial desde el punto de vista democrático, pero su ausencia no invalida automáticamente los resultados.

Las únicas elecciones que sí dependen del porcentaje de participación son las consultas populares y referendos, donde se exige un mínimo (como el 40% en la revocación de mandato) para ser válidos.

Por lo tanto, si bien es legítimo cuestionar el impacto de la baja participación, la nulidad de una elección requiere pruebas concretas de irregularidades graves.