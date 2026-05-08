Elementos de la SSPC son atacados en Culiacán, mueren dos agresores y un detenido: Harfuch

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    Elementos de la SSPC son atacados en Culiacán, mueren dos agresores y un detenido: Harfuch
    Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que civiles armados agredieron a personal de la SSPC en Culiacán, Sinaloa. X

Se aseguraron 5 armas largas, 41 cargadores, una granada, chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta con la leyenda “MF

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó la mañana del viernes que civiles armados agredieron a personal de la SSPC en Culiacán, Sinaloa durante la investigación de una célula delictiva que recientemente había privado de la libertad a varias víctimas, las cuales ya fueron liberadas en días pasados.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el titular de la SSPC aseguró que la situación ya fue controlada; además como resultado de las acciones se reportó de manera preliminar una persona detenida y dos agresores fallecidos durante los hechos.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/ubica-marina-narcolaboratorio-del-mayito-flaco-en-culiacan-EB20566640

”En una acción operativa realizada en inmediaciones de Culiacán, Sinaloa, personal de SSPC fue agredido por civiles armados mientras investigaba a una célula delictiva que recientemente había privado de la libertad a varias víctimas, las cuales fueron liberadas en días pasados”, destacó el secretario de seguridad.

De acuerdo con García Harfuch, también se aseguraron cinco armas largas, 41 cargadores, una granada, chalecos tácticos, placas vehiculares y una camioneta con la leyenda “MF”.

“El despliegue operativo continúa en la zona para garantizar la seguridad de la población y detener a todos los responsables”, añadió.

Detalló que el despliegue operativo continúa en la zona en busca de garantizar la seguridad de la población y detener a todos los responsables. “La investigación sigue en curso”, escribió el titular de la SSPC.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/estados-unidos-no-debe-utilizar-al-crimen-organizado-para-justificar-intervencion-pt-NB20569316

UBICAN NARCOLABORATORIO DEL ‘MAYITO FLACO’

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar)localizaron e inhabilitaron un laboratorio clandestino presuntamente utilizado por la facción de “La Mayiza” para la elaboración de drogas sintéticas, además de erradicar un plantío de mariguana en comunidades rurales de Culiacán, Sinaloa.

La Armada de México informó que el aseguramiento ocurrió durante recorridos terrestres de vigilancia y reconocimiento en inmediaciones de los poblados Estancias de los García y Los Bajíos, en la zona serrana del Municipio.

En el sitio, personal naval encontró infraestructura y equipo empleado para la fabricación de narcóticos sintéticos, entre ellos centrifugadoras, reactores y contenedores con químicos.

Además, fueron asegurados aproximadamente 200 litros y 20 kilogramos de sustancias químicas, así como diversos aditamentos utilizados en la producción de drogas. Todo el material fue inhabilitado en el lugar por elementos navales.

Fuentes de seguridad dijeron que el narcolaboratorio fue vinculado a Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada García y es señalado como jefe de la facción de Los Mayos o La Mayiza dentro del Cártel de Sinaloa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/fgr-actualiza-investigacion-sobre-narcolaboratorio-en-chihuahua-ligado-a-muerte-de-agentes-de-la-cia-OF20527854

“EL MAYITO FLACO” POR EL CONTROL DE SINALOA

Tras la captura de “El Mayo” Zambada en julio de 2024, “El Mayito Flaco” asumió mayor peso en la estructura familiar y quedó como uno de los principales rivales de Los Chapitos en la disputa por el Cártel de Sinaloa, una guerra que ha golpeado principalmente a Culiacán y municipios cercanos.

Su grupo controla células dedicadas a la protección de laboratorios, rutas, sicarios, cobro y operación territorial en zonas rurales y serranas de Sinaloa, particularmente vinculadas a la producción de drogas sintéticas.

Autoridades de EU lo ubican como fugitivo desde una acusación federal en San Diego por conspiración para importar y distribuir cocaína, metanfetamina y mariguana.

(Con información de El Universal y Reforma)

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Karla Velázquez

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Editora Web de Breaking News y Trends, con cobertura del día a día en lo nacional e internacional de seguridad, política, derechos humanos y elecciones, para VANGUARDIA MX. Autora de notas de utilidad referente a visas, programas sociales, trends en internet y educación.

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Egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación (FCC) parte de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

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