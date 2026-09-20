‘La presidenta Sheinbaum me aseguró que no habrá impunidad’: Elvis Guerra tras ataque en su contra en Juchitán

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    ‘La presidenta Sheinbaum me aseguró que no habrá impunidad’: Elvis Guerra tras ataque en su contra en Juchitán
    A través de un video publicado en la red social de Facebook, el diseñador muxe mencionó que la denuncia es parte de una lucha colectiva. Cortesía

La mandataria, dijo Guerra, también se comprometió a desplegar un operativo en Juchitán de Zaragoza

OAXACA, OAX.- El diseñador muxe Elvis Guerra informó que ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se comunicó personalmente para asegurarle que no habría impunidad en el caso de amenazas, extorsión y agresión armada en su contra.

La mandataria, dijo Guerra, también se comprometió a desplegar un operativo en Juchitán de Zaragoza, municipio de la región del Istmo de Tehuantepec, encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) del gobierno federal.

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Dos personas a bordo de una motocicleta balearon la vivienda de Elvis Guerra, ubicada en la Séptima Sección de Juchitán, la noche del pasado 18 de septiembre de 2026. La agresión armada es resultado, según la víctima, de un intento de extorsión a partir de que abrieron un salón de fiestas.

¿QUIÉN ES ELVIS GUERRA, DISEÑADOR MUXE QUE ELABORÓ VESTIDO DE SHEINBAUM?

Elvis Guerra es uno de los diseñadores y artesanos textiles que participaron en la elaboración del vestido que usó la presidenta Claudia Sheinbaum en la ceremonia del Grito de Independencia.

“El día de ayer se comunicó personalmente la doctora Claudia Sheinbaum para decir que estaba enterada del caso y me dijo que no iba a haber impunidad. Le insistí en que no solamente exigía justicia por mí, sino que pedía justicia por todos los casos de violencia que se han suscitado en Juchitán”.

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A través de un video publicado en la red social de Facebook, el diseñador muxe mencionó que la denuncia es parte de una lucha colectiva, porque la agresión, amenazas y extorsión en su contra no son un caso aislado ni se trata solamente de su persona; y agregó que hace falta valor para denunciar este tipo de hechos.

“Le pedí lo que han pedido durante mucho tiempo los juchitecos, que es paz y seguridad.

“De igual manera, el gobernador se comunicó conmigo más tarde y que también iba a implementar medidas de seguridad. Ambos me ofrecieron incorporarme al Mecanismo de Protección para sentirme un poco más segura”, detalló.

EXHORTA GUERRA A LA CIUDADANÍA A DENUNCIAR ESTE TIPO DE ACTOS

Elvis Guerra también hizo un exhorto a la ciudadanía para que denuncie este tipo de casos y así poder lograr justicia.

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Finalmente, el diseñador juchiteco aseguró que teme por su vida y la vida de su familia. “Esto no solo se trata de Elvis, insisto en que es una denuncia por todo el pueblo de Juchitán”, reiteró.

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