Embajada de EU en Tijuana emite alerta por ataque explosivo con drones en la FGE de Baja California

La noche del 15 de octubre se registró un ataque con artefactos explosivos en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California. Ante la gravedad e inseguridad que representa este atentado, la Embajada de Estados Unidos en Tijuana emitió una alerta.

“Hemos recibido confirmación del reporte de un ataque a las oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California en la zona de Playas de Tijuana. Los informes indican que el ataque incluyó explosivos y se reportaron múltiples explosiones”.

EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS EN BAJA CALIFORNIA EXHORTA A TOMAR PRECAUCIONES

Con el principal objetivo de alertar a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en la zona, la cancillería enlistó una serie de acciones a tomar en consideración para garantizar su seguridad:

* Evite el área cercana a cualquier presencia policial en curso.

* Monitoree los medios locales para obtener actualizaciones.

* Informe a sus familiares y amigos sobre su estado.

* Para asistencia de emergencia para ciudadanos estadounidenses, llame al (55) 5080 2000 desde México y al 011 52 55 5080 2000 desde Estados Unidos.