Reportan ataque con explosivos a instalaciones de la FGE Baja California en Tijuana

Las instalaciones de la unidad antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, ubicadas en Playas de Tijuana la noche del miércoles, fueron blanco de un ataque con explosivos.

Medios de comunicación citan a testigos, quienes afirman que helicópteros y drones sobrevolaron la zona tras el lanzamiento de al menos una granada contra las instalaciones de la FGE.

Trascendió que los ataques podrían involucrar el uso de drones con explosivos. Los hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, a pesar de los operativos de los tres órdenes de Gobierno en la zona.

CONSULADO, EL PRIMERO EN HABLAR

Al momento, las instalaciones de la FGE se encuentran custodiadas; sin embargo, ninguna autoridad ha dado un balance sobre los hechos; aunque se prevé que en las próximas horas dé a un conocer información oficial.

No obstante, quien confirmó el ataque a la unidad antisecuestros, fue el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana y no una autoridad mexicana en Baja California.