Reportan ataque con explosivos a instalaciones de la FGE Baja California en Tijuana

México
/ 15 octubre 2025
    Las instalaciones de la unidad antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, ubicadas en Playas de Tijuana la noche del miércoles, fueron blanco de un ataque con explosivos. FOTO: FGE

No obstante, quien confirmó el ataque a la unidad antisecuestros, fue el Consulado General de EU en Tijuana y no una autoridad mexicana

Las instalaciones de la unidad antisecuestros de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, ubicadas en Playas de Tijuana la noche del miércoles, fueron blanco de un ataque con explosivos.

Medios de comunicación citan a testigos, quienes afirman que helicópteros y drones sobrevolaron la zona tras el lanzamiento de al menos una granada contra las instalaciones de la FGE.

Trascendió que los ataques podrían involucrar el uso de drones con explosivos. Los hechos se registraron alrededor de las 20:00 horas, tiempo local, a pesar de los operativos de los tres órdenes de Gobierno en la zona.

CONSULADO, EL PRIMERO EN HABLAR

Al momento, las instalaciones de la FGE se encuentran custodiadas; sin embargo, ninguna autoridad ha dado un balance sobre los hechos; aunque se prevé que en las próximas horas dé a un conocer información oficial.

No obstante, quien confirmó el ataque a la unidad antisecuestros, fue el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana y no una autoridad mexicana en Baja California.

El consulado en Tijuana emitió una alerta a los ciudadanos estadounidenses en el municipio, solicitando que se alejen de la zona, luego del reporte de explosivos.

“Hay reportes de un ataque contra la oficina de la Fiscalía de Baja California en Playas de Tijuana. Siga las noticias locales y manténgase alejado de la zona. Informe a sus amigos y familiares de su situación”, difundió el Consulado de Estados Unidos en esta ciudad.

FISCALÍA: INCIDENTE

La Fiscalía General del Estado de Baja California, horas después de la explosión, informó que alrededor de las 19 horas del miércoles 15 de octubre se registró un incidente en las instalaciones de la unidad antisecuestros ubicada en Playas de Tijuana.

Destacaron que tras realizar una inspección en el área se encontraron lo que pudiera ser vestigios de artefactos explosivos, que a su vez ocasionaron algunos daños materiales en bienes inmuebles de la institución como, cuatro vehículos particulares y dos vehículos oficiales.

Por otro lado, también confirmaron que no se han reportado personas heridas o afectadas.

Además, activaron todos los protocolos necesarios para ubicar a los responsables, en coordinación con diferentes instituciones del orden público, tanto municipales como del Estado.

Karla Velazquez

Editora Web en Mesa Central, enfocada en tendencias de Deportes para Vanguardia Mx. También se especializa en Fact Checking de discursos políticos, sociales y científicos, así como temas de tendencia en redes sociales.

Es egresada en Periodismo Multimedia de la Facultad de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Nuevo León.

