¿Por qué atacaron la sede de la FGE en Tijuana con drones y explosivos? Esto se sabe (VIDEO)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California confirmó que el ataque registrado la noche del 15 de octubre contra las instalaciones de la Unidad Antisecuestros en Playas de Tijuana fue perpetrado mediante drones que lanzaron artefactos explosivos hechizos. Las autoridades estatales informaron que el caso se investiga bajo el delito de terrorismo, en medio de un contexto de incremento de agresiones contra instituciones de seguridad y justicia en la entidad. TE PUEDE INTERESAR: Reportan ataque con explosivos a instalaciones de la FGE Baja California en Tijuana

La fiscal general María Elena Andrade Ramírez explicó en conferencia realizada la madrugada de este jueves que la agresión estaría directamente relacionada con las labores de investigación que realiza la institución en materia de homicidios, extorsiones, secuestros y delitos de alto impacto, en los cuales, afirmó, “más del 90% tienen nexos con estructuras del crimen organizado”. “A la fecha llevamos 2 mil 066 cateos, un número sin precedentes. Eso significa que estamos trabajando sin dar espacio a los criminales. Pero ese es nuestro deber, el trabajo de la Fiscalía”, señaló Andrade Ramírez. ¿QUÉ SE SABE SOBRE EL ATAQUE A LA UNIDAD ANTISECUESTROS? El incidente ocurrió aproximadamente a las 19:06 horas del miércoles 15 de octubre, cuando personal de la Unidad Antisecuestros se encontraba en turno dentro de las instalaciones ubicadas sobre la avenida El Picacho, en la colonia Playas de Tijuana. De acuerdo con la fiscal, los agentes escucharon detonaciones y observaron la caída de explosivos improvisados en el patio del recinto. Los artefactos, detalló, eran botellas de plástico llenas de pólvora, clavos, balines y fragmentos metálicos, sujetas a drones que operaban de manera remota. “No se trató de bombas molotov ni de artefactos incendiarios tradicionales, sino de dispositivos hechizos que, al impactar, dispersaron fragmentos metálicos y causaron daños materiales”, explicó la fiscal.

NO SE REPORTARON PERSONAS LESIONADAS; VEHÍCULOS SUFREN DAÑOS El ataque provocó afectaciones a cuatro vehículos, tres particulares y uno oficial, los cuales sufrieron daños en vidrios, carrocería y láminas. Sin embargo, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni incendios dentro o fuera de las instalaciones. También se descartó que los agresores hayan realizado disparos durante la agresión. Andrade Ramírez aclaró que los únicos disparos registrados fueron preventivos por parte de agentes de seguridad, quienes respondieron al sobrevuelo de un dron posteriormente identificado como posiblemente perteneciente a una autoridad, aunque su origen aún no ha sido confirmado. TRAS ATAQUE CON EXPLOSIVOS, ABREN CARPETA DE INVESTIGACIÓN POR TERRORISMO La fiscalía informó que este es el primer ataque documentado con drones explosivos contra una sede de procuración de justicia en Baja California. El Ministerio Público abrió una carpeta de investigación por terrorismo y trabaja en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades federales para determinar el tipo de artefactos utilizados y la posible participación de grupos criminales. Peritos de la FGE procesaron la escena, recolectando restos de los explosivos, fragmentos metálicos y componentes electrónicos de los drones para su análisis. Las autoridades no han revelado la marca ni el modelo de los dispositivos empleados. ATAQUE CONTRA SEDE DE LA FGE PODRÍA TENER VÍNCULOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO La fiscal Andrade Ramírez señaló que el ataque podría estar vinculado con recientes acciones judiciales contra células del crimen organizado, entre ellas cateos y detenciones de líderes delictivos realizadas en los últimos meses. “Estos actos son una respuesta al trabajo que realizamos en el combate a delitos de alto impacto, particularmente homicidios y secuestros. Hemos afectado intereses criminales y, por tanto, surgen este tipo de reacciones”, declaró la funcionaria. La FGE no ha identificado a los autores materiales del ataque, pero confirmó que los agresores emplearon tecnología y logística avanzadas, lo que sugiere la participación de grupos con recursos y planeación especializada. DESCARTAN PELIGRO PARA LA POBLACIÓN CIVIL Andrade Ramírez precisó que el ataque no tuvo como objetivo a la ciudadanía ni buscó afectar la zona residencial cercana, sino que se dirigió exclusivamente hacia el patio interno de la Fiscalía. Añadió que el uso de drones dificultó la identificación directa de los responsables, ya que no hubo presencia física ni se captaron rostros o vehículos durante el hecho. “Contamos con tecnología y recursos para rastrear los equipos y dar seguimiento a los hechos. Nuestro compromiso es que este ataque no quede impune”, aseguró.