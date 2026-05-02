Pemex firma acuerdo ambiental, pero sólo ha atendido 67 de 240 riesgos, según sus propios datos

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    Pemex firma acuerdo ambiental, pero sólo ha atendido 67 de 240 riesgos, según sus propios datos
    La empresa reportó que a septiembre de 2025 había atendido 67 de 240 riesgos ambientales y que el resto sigue en distintas etapas de gestión. ESPECIAL
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Pemex formalizó con el INECC un convenio para impulsar estudios de contaminantes, suelo y calidad del aire

CDMX.- Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) firmaron un convenio de colaboración en materia de protección del medio ambiente, con el que buscan coordinar acciones y proyectos vinculados a cambio climático.

Pemex informó que la colaboración permitirá realizar estudios sobre monitoreo de contaminantes, análisis de suelo y calidad del aire, de acuerdo con un comunicado de la empresa.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/gobernadora-interina-yeraldine-bonilla-confia-en-la-inocencia-de-rocha-moya-AE20425511

Pemex y el INECC acordaron trabajar en el desarrollo, integración y difusión de proyectos de investigación científica y/o tecnológica en materia de protección del medio ambiente y cambio climático.

Víctor Rodríguez Padilla, director general de Pemex, y José Abraham Ortínez Álvarez, director del INECC, señalaron que conjuntarán esfuerzos para implementar acciones coordinadas de cooperación enfocadas en la protección ambiental.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/designan-a-yeraldine-bonilla-valverde-tras-licencia-de-rocha-moya-quien-es-ME20424778

Pemex ha enfrentado señalamientos por incidentes recientes como derrames de hidrocarburo, incendios y fugas en instalaciones que han impactado al medio ambiente en zonas aledañas, de acuerdo con la información citada en el reporte.

Datos de la empresa indican que la atención de riesgos ambientales avanza a un ritmo de entre dos y cuatro casos por trimestre, y que sólo 28% de los desafíos se han resuelto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/hasta-el-lunes-sheinbaum-hablara-sobre-la-licencia-de-rocha-moya-EE20425551

Pemex reportó que, a septiembre de 2025, de un inventario total de 240 riesgos ambientales, 67 se habían atendido, lo que representó dos más respecto a junio de 2025 y 12 más respecto al cierre de 2024.

La empresa señaló que el resto de los riesgos permanece en distintas etapas de gestión, incluyendo atención en curso, procesos de contratación y elaboración de programas de trabajo para ejercicios subsecuentes.

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