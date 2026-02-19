Emite CNDH recomendación a Pemex por ocultar información en caso de feminicidio

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 19 febrero 2026
    Emite CNDH recomendación a Pemex por ocultar información en caso de feminicidio
    Según la CNDH, apoderados legales de Pemex obstaculizaron la investigación al retrasar información. CUARTOSCURO

El órgano señaló que la petrolera omitió dar a Fiscalías información sobre personal imputado en un caso

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a Petróleos Mexicanos (Pemex), al asegurar que servidores públicos de esa empresa productiva del Estado omitieron proporcionar a las Fiscalías General de la República (FGR) y a la General de Justicia de la Ciudad de México (FJCDMX) información de personal de la paraestatal imputado en un delito de feminicidio.

En un comunicado, explicó que se tuvo conocimiento del fallecimiento de la víctima de feminicidio, ocurrido el 16 de enero de 2016, y tras acreditar violaciones a sus derechos humanos y a los de una persona integrante de su familia, emitió la Recomendación 155/2022, dirigida al Instituto Politécnico Nacional y a la FGR, solicitando a ésta integrar la carpeta de investigación.

TE PUEDE INTERESAR: Certificará empresa alemana al Tren Interoceánico tras accidente

El 22 de abril de 2025, la Comisión Nacional recibió la queja de un familiar de la víctima, en la que refirió que personal de Pemex no proporcionó los datos laborales y de localización de las personas acusadas del feminicidio, con lo que entorpeció la debida integración de la carpeta de investigación y de la averiguación previa.

La CNDH acreditó que las personas apoderadas legales de Pemex obstaculizaron la investigación al retrasar información necesaria para esclarecer el delito de feminicidio, identificar a las personas responsables y sancionarlas. Consideró que este hecho es una forma de violencia institucional, ya que incide negativamente en la confianza en el sistema de justicia, vulnera a las víctimas y obstruye el acceso a la verdad y a la justicia.

Por estos hechos, recomendó a Pemex gestionar que la persona familiar de la víctima acceda a las medidas de rehabilitación procedentes, incluida atención médica y psiquiátrica; que proporcione a las autoridades la información que le requieran, y colabore ampliamente en las investigaciones ministerial y administrativa contra las personas servidoras públicas responsables.

Además, la paraestatal deberá realizar lo necesario para mantener actualizados los registros de su personal eventual o prestador de servicios; realizar un diagnóstico sobre la revisión y, en su caso, modificación de sus protocolos internos para asegurar la debida colaboración con las autoridades ministeriales, y capacitar en materia de derechos humanos a su equipo de la Gerencia de Servicios Jurídicos.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Derechos humanos
Justicia

El Universal

El Universal

Lee en Vanguardia a El Universal, el diario mexicano con mayor circulación en el país.​ Encuentra la mejor cobertura en materia de política, deportes, opinión, economía y espectáculos.

Encuentra fotografías, reportajes especiales, coberturas únicas y noticias de último momento de México y el mundo.

Selección de los editores
La explosión del 19 de febrero de 2006 dejó atrapados a 65 mineros del tercer turno en la Región Carbonífera de Coahuila.

A 20 años de Pasta de Conchos, exigimos verdad, justicia y no repetición: familias de mineros
El relleno sanitario de Saltillo está al borde de su capacidad, a pesar de una nueva fosa, ésta quedará rebasada en cuatro años.

Saltillo: aumenta 50% basura por habitante en 13 años; relleno, al límite en 2030
Cinco municipios resultaron con observaciones en el 100 por cientos de los recursos federales recibidos.

Coahuila: cinco municipios deben aclarar el uso del 100% de recursos federales de 2024
La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno analiza alternativas para explotar gas natural sin recurrir al fracking, mientras México mantiene una alta dependencia energética de Estados Unidos.

Sheinbaum confirma que se analizan alternativas sostenibles para extracción de gas natural
No es novedad que se lancen improperios racistas contra los futbolistas, asunto que muchas veces se calla, pero Vinícius no ha dejado de denunciarlo.

Racismo en el futbol de élite: el insulto desde la tribuna y la lucha por la dignidad
Los boletos estarán disponibles directamente en Cinépolis.

¡‘El Desaire’ se proyectará en Saltillo! Formará parte de la Muestra Intergaláctica en Cinépolis
Especialistas internacionales compartieron antecedentes de manifestaciones registradas en otras sedes mundialistas para fortalecer protocolos de seguridad preventiva.

Capacita FBI a Nuevo León ante posibles protestas en el marco del Mundial de Futbol 2026
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía calcula año con año este cifra del VABCOEL para analizar el cambio de la economía digital en el país.

En México, crece 12.75% comercio de electrónicos en 2024 a través de internet en la economía