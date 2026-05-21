$!Empresa ligada a pauta digital de Samuel García multiplica ingresos con contratos de MC-NL

Al menos el 81 por ciento de sus ingresos del 2024 y del 2025 proviene de presupuestos de emecistas nuevoleoneses, de acuerdo con la facturación de la empresa, a la que Grupo REFORMA tuvo acceso.

Aunque hasta el 2023 apenas facturaba unos cuantos millones de pesos al año, ahora Nauka Comunicación Estratégica, creada y ubicada en Jalisco, ha acaparado el negocio de colocación de anuncios en redes sociales para gobiernos y políticos de Movimiento Ciudadano en Nuevo León.

Entre el 2019 y el 2023, Nauka, cuyo nombre comercial es Uzu Digital, registró ingresos anuales de entre 3.4 y 5.9 millones de pesos.

Pero estos se dispararon a 90.8 millones en el 2024 y después a 186 millones en el 2025.

Grupo REFORMA publicó el lunes que, tras recibir triangulaciones vía filiales de proveedores del Gobierno del Estado, el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados (FJyF), propiedad del gobernador y su padre, Samuel García Mascorro, ha pagado a Nauka al menos 81.6 millones de pesos para promover la imagen del mandatario en plataformas de Google, incluida Youtube.

Esta cantidad es adicional a los 19 millones de pesos que el emecista y su esposa, Mariana Rodríguez, gastaron sólo entre enero y abril pasados para promoverse en Meta, que maneja Facebook e Instagram.

El martes se informó que Nauka es investigada por la FGR por participar en un presunto entramado de operaciones financieras para triangular recursos del erario estatal hacia FJyF.

Los datos de facturación, a los que se tuvo acceso, indican que el principal cliente de Nauka es el Gobierno de Nuevo León, con 123.2 millones de pesos, seguido del despacho de García, con 52.1 millones hasta el 2025, cifra que sube a 81.6 millones con registros de enero y febrero de este año.

Como su tercer cliente más importante, con 15.2 millones de pesos, aparece la nuevoleonesa Flosser Logistics, empresa de transporte de Miguel Flores, secretario general de Gobierno del Estado, quien es mencionado como aspirante a la Alcaldía de Monterrey o a la Gubernatura.