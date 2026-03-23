Hay nuevas líneas de investigación en caso Ayotzinapa, tras hallazgo de restos óseos en funeraria de Iguala: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) un informe detallado sobre lo encontrado en la funeraria “El Ángel”, un sitio que ahora se encuentra bajo investigación por su posible vínculo con la desaparición ocurrida en 2014.

El caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa vuelve a tomar relevancia tras el hallazgo de restos óseos en una funeraria de Iguala, Guerrero, lo que ha abierto nuevas líneas de investigación en uno de los episodios más complejos en la historia reciente de México.

Este nuevo elemento surge luego de que autoridades federales presentaran avances a los familiares de los estudiantes el pasado 20 de marzo, en un intento por mantener informados a los padres sobre el curso de las indagatorias.

RESTOS ÓSEOS Y OPERACIÓN IRREGULAR

Dentro de la funeraria, las autoridades localizaron diversos indicios que encendieron alertas. Entre ellos destacan cuerpos, ropa, un horno sin registro oficial y dos crematorios adicionales, lo que apunta a una operación fuera de norma.

Uno de los hallazgos más relevantes fue una bolsa con restos óseos fechados en 2014, año en que ocurrió la desaparición de los estudiantes. Este dato ha generado la posibilidad de que los restos pudieran estar relacionados con alguno de los jóvenes.

“Las nuevas investigaciones llevaron a este lugar, que operaba de manera muy irregular”, señaló Sheinbaum, quien confirmó que los propietarios de la funeraria ya se encuentran detenidos mientras continúa una investigación profunda sobre el caso.

UNA LÍNEA QUE HABÍA SIDO DESCARTADA

De acuerdo con lo informado, este sitio ya había sido considerado en investigaciones previas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), aunque en su momento fue descartado como línea relevante.

Sin embargo, los nuevos indicios han llevado a retomar esa ruta, lo que refleja la complejidad del caso y la posibilidad de que aún existan elementos clave sin esclarecer después de más de una década.

“Es un caso que viene desde hace varios meses y que ahora arroja nuevos elementos”, explicó la mandataria, quien evitó profundizar en detalles para no afectar el proceso en curso.

TRANSPARENCIA Y COMUNICACIÓN CON FAMILIARES

La presidenta también subrayó que fue instrucción directa de su gobierno mantener informados a los padres de los normalistas sobre los avances, especialmente en torno a este hallazgo reciente.

El proceso de comunicación con las familias ha sido un punto sensible desde el inicio del caso, por lo que las autoridades buscan reforzar la transparencia en esta nueva etapa de la investigación.

Aunque no se han confirmado identidades, el análisis de los restos podría aportar información crucial para esclarecer los hechos, en un expediente que ha atravesado distintas administraciones y líneas de investigación.

DATOS CURIOSOS DEL CASO AYOTZINAPA

El caso de Ayotzinapa es considerado uno de los más investigados y debatidos en México, tanto a nivel nacional como internacional.

• Ocurrió el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero

• Involucra a estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”

• Ha contado con la participación de organismos internacionales