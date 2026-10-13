Da Gobierno de NL contratos a a empresa sancionada por el Tesoro de EU

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    Da Gobierno de NL contratos a a empresa sancionada por el Tesoro de EU
    Los acuerdos fueron para realizar trabajos en el puerto fronterizo de Colombia, Nuevo León. CORTESÍA

Por medio de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León, le otorgaron a Cegesa contratos por 120.9 mdp entre 2022 y 2023

El Gobierno de Samuel García, a través de la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León (Codefront), otorgó a Cegesa, empresa sancionada este martes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, contratos por 120.9 millones de pesos.

Los contratos, celebrados entre 2022 y 2023, fueron para realizar distintas obras en el Puerto Fronterizo de Colombia, ubicado en el municipio de Anáhuac. Los firmó el Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario, Marco Antonio González Valdez, en su calidad de director general honorífico de la OPDPC.

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Cegesa (Construcciones y Edificaciones Garza Elías, S.A. de C.V.) es propiedad de Gamaliel Garza García y su hijo, Gamaliel Garza Elías, quienes, junto con la compañía, fueron señalados por el Tesoro estadounidense de lavar dinero para el Cártel del Noreste (CDN).

Codefront es un organismo público descentralizado de participación ciudadana del Gobierno estatal, responsable de operar el Puente Internacional Colombia-Laredo, el único cruce fronterizo que tiene Nuevo León con Estados Unidos.

El primer contrato otorgado a Cegesa fue por 14 millones 984 mil 498 pesos, en julio de 2022, para la habilitación las manzanas 20 y 32 del Centro de Facilidades al Comercio Internacional Colombia.

El segundo, otorgado en febrero de 2023, fue por 24 millones 989 mil 587 pesos para mejorar la fachada del parador turístico del puerto fronterizo.

En julio de 2023 se firmó el tercer contrato, por 69 millones 989 mil 773 pesos, para la construcción de casetas y carriles de acceso dentro del Centro.

El cuarto contrato, por 10 millones 951 mil 228 pesos, fue para realizar obras complementarias.

Cegesa fue constituida en marzo de 2016 en el municipio de Anáhuac, Nuevo León, por Garza García y Garza Elías. El primero tiene una participación accionaria de 99 por ciento y su hijo, de uno por ciento.

El Departamento del Tesoro afirmó ayer que Cegesa ha sido utilizada por el Cártel del Noreste para canalizar fondos a campañas electorales de candidatos a distintos cargos de elección popular.

“Además, Cegesa ha obtenido contratos gubernamentales de manera corrupta y luego subcontratado ese trabajo a personas afiliadas a la CDN. Cegesa es un receptor importante de contratos gubernamentales en el norte del país, incluyendo de los gobiernos del municipio de Nuevo Laredo y el estado de Tamaulipas”, señaló en un comunicado.

En la Plataforma Nacional de Transparencia, a nombre de Cegesa solo aparecen los cuatro contratos otorgados por la Corporación para el Desarrollo de la Zona Fronteriza de Nuevo León.

Sin embargo, otra empresa propiedad de Garza García, también señalada ayer por el Tesoro, Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (Copasa), ha recibido tres contratos del Municipio de Nuevo Laredo por un total de 9 millones 87 mil 724 pesos.

Los contratos fueron firmados en 2025 para realizar obras de reencarpetado en distintas calles.

“Garza García creó la empresa de suministro de materiales Concretos y Productos Asfálticos del Norte, S.A. de C.V. (Copasa), con sede en Nuevo Laredo, para integrar verticalmente el esquema ilícito de contratos de construcción.

“Cegesa realizaba o subcontrataba la obra, mientras que Copasa suministraba los materiales. A principios de 2026, Cegesa y Copasa eran de las pocas constructoras autorizadas por la CDN para realizar trabajos de construcción en Nuevo Laredo, Tamaulipas”, indicó el Departamento del Tesoro.

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