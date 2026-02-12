Tras enfrentamiento desarticulan banda dedicada al secuestro y extorsiones, en Nuevo León

+ Seguir en Seguir en Google
México
/ 12 febrero 2026
    Tras enfrentamiento desarticulan banda dedicada al secuestro y extorsiones, en Nuevo León
    La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que logró desarticular una banda que operaba en el norte de la zona metropolitana. ESPECIAL

Los supuestos delincuentes también son señalados por la privación de la libertad de tres personas en la colonia Real del Sol, en Ciénega

Monterrey, Nuevo León.- Luego del enfrentamiento registrado ayer miércoles en Zuazua, en donde un presunto delincuente resultó abatido y dos detenidos, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que logró desarticular una banda que operaba en el norte de la zona metropolitana.

A través de su cuenta de X, la Fiscalía detalló que se catearon de forma simultánea tres domicilios relacionados con la célula criminal.

TE PUEDE INTERESAR: Policías antisecuestros detienen a un sujeto y abaten a otro tras ataque en Zuazua, Nuevo León

El operativo se derivó de meses de labores de investigación sobre el grupo criminal que estaba en la mira de las autoridades por tres secuestros, dos extorsiones, tres robos con violencia y una agresión sexual.

Elementos de la Fiscalía Especializada Antisecuestros y la Agencia Estatal de Investigaciones dieron el primer paso, tras la privación ilegal de la libertad del empleado de un negocio en la colonia Villas de Alcalá, en el ayuntamiento de Ciénega.

El hombre fue liberado tras negociaciones, pero se logró obtener información de vehículos, domicilios y presuntos responsables.

$!Tras enfrentamiento desarticulan banda dedicada al secuestro y extorsiones, en Nuevo León

Los supuestos delincuentes también son señalados por la privación de la libertad de tres personas en la colonia Real del Sol, en Ciénega. A las víctimas las despojaron de su dinero y un vehículo, además de abusar sexualmente de una de ellas.

TE PUEDE INTERESAR: Incendio en vivienda donde acumulaban chatarra deja un hombre sin vida, en Monterrey

Otro hecho que se les atribuye es un robo con violencia en la colonia 18 de octubre, en Escobedo.

Durante los cateos se logró asegurar tres vehículos, dos armas de fuego y varios indicios relacionados con los hechos investigados.

En una de las intervenciones, los agentes fueron agredidos por los sospechosos y al repeler los balazos privaron de la vida a un hombre, identificado como José de Jesús “N”. En el lugar lograron la detención de Sandra “N” y Hugo “N”, así como la identificación plena de dos sujetos más.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cateos
Crimen Organizado
Extorsiones

Localizaciones


Nuevo León

Organizaciones


FGE

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

Selección de los editores
Los superiores estatutos familiares

Los superiores estatutos familiares
true

No se puede ser Presidenta a medias
Profepa llamó a no comprar colibríes ni amuletos con estas aves durante San Valentín y recordó que su captura ilegal amenaza especies protegidas y afecta los ecosistemas.

Profepa alerta por tráfico de colibríes previo al 14 de febrero; llama a evitar su compra y uso en ‘amarres’
Un hombre saltó con paracaídas desde el Rooftop Bar 360 del Hotel Riu Guadalajara, pese a que no tenía autorización.

Hombre salta en paracaídas desde el Rooftop Bar 360 de hotel en Guadalajara; clausuran lugar (video)
Se registró un alza de reportes por una presunta página fraudulenta de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Usuarios detectan presunta página fraudulenta de la SRE para tramitar el pasaporte mexicano
La SSC llamó a verificar tiendas en línea y evitar pagos en plataformas no confiables ante el aumento de fraudes por el 14 de febrero.

SSC CDMX alerta por fraudes en compras en línea por el Día del Amor y la Amistad
Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham

Marc Anthony rompe el silencio sobre polémica en boda de Brooklyn Beckham
La actividad continuará la próxima semana en la unidad deportiva “Venustiano Carranza”.

Más de 40 boxeadores participarán en la segunda fecha de Auténticos Novatos