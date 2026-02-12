Tras enfrentamiento desarticulan banda dedicada al secuestro y extorsiones, en Nuevo León
Los supuestos delincuentes también son señalados por la privación de la libertad de tres personas en la colonia Real del Sol, en Ciénega
Monterrey, Nuevo León.- Luego del enfrentamiento registrado ayer miércoles en Zuazua, en donde un presunto delincuente resultó abatido y dos detenidos, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que logró desarticular una banda que operaba en el norte de la zona metropolitana.
A través de su cuenta de X, la Fiscalía detalló que se catearon de forma simultánea tres domicilios relacionados con la célula criminal.
El operativo se derivó de meses de labores de investigación sobre el grupo criminal que estaba en la mira de las autoridades por tres secuestros, dos extorsiones, tres robos con violencia y una agresión sexual.
Elementos de la Fiscalía Especializada Antisecuestros y la Agencia Estatal de Investigaciones dieron el primer paso, tras la privación ilegal de la libertad del empleado de un negocio en la colonia Villas de Alcalá, en el ayuntamiento de Ciénega.
El hombre fue liberado tras negociaciones, pero se logró obtener información de vehículos, domicilios y presuntos responsables.
Los supuestos delincuentes también son señalados por la privación de la libertad de tres personas en la colonia Real del Sol, en Ciénega. A las víctimas las despojaron de su dinero y un vehículo, además de abusar sexualmente de una de ellas.
Otro hecho que se les atribuye es un robo con violencia en la colonia 18 de octubre, en Escobedo.
Durante los cateos se logró asegurar tres vehículos, dos armas de fuego y varios indicios relacionados con los hechos investigados.
En una de las intervenciones, los agentes fueron agredidos por los sospechosos y al repeler los balazos privaron de la vida a un hombre, identificado como José de Jesús “N”. En el lugar lograron la detención de Sandra “N” y Hugo “N”, así como la identificación plena de dos sujetos más.