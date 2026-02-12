$!Tras enfrentamiento desarticulan banda dedicada al secuestro y extorsiones, en Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- Luego del enfrentamiento registrado ayer miércoles en Zuazua, en donde un presunto delincuente resultó abatido y dos detenidos, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León (FGJNL) informó que logró desarticular una banda que operaba en el norte de la zona metropolitana.

A través de su cuenta de X, la Fiscalía detalló que se catearon de forma simultánea tres domicilios relacionados con la célula criminal.

El operativo se derivó de meses de labores de investigación sobre el grupo criminal que estaba en la mira de las autoridades por tres secuestros, dos extorsiones, tres robos con violencia y una agresión sexual.

Elementos de la Fiscalía Especializada Antisecuestros y la Agencia Estatal de Investigaciones dieron el primer paso, tras la privación ilegal de la libertad del empleado de un negocio en la colonia Villas de Alcalá, en el ayuntamiento de Ciénega.

El hombre fue liberado tras negociaciones, pero se logró obtener información de vehículos, domicilios y presuntos responsables.