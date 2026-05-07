Abandona Rosa Icela diálogo con buscadoras y desata reclamos por la inseguridad en el país

CDMX.-La Secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dejó la mesa de diálogo con colectivos y familias buscadoras en medio de una ola de reclamos por la inseguridad en el país. Alrededor de las 13:00 horas, la titular de Gobernación salió de Hotel Ejecutivo tras bambalinas para llegar al encuentro que la Presidenta Claudia Sheinbaum desahoga ahora con legisladores, en Palacio Nacional.

Su partida ya estaba prevista en el programa, sin embargo, a decir de las rastreadoras, lo que desató la furia y por lo que le demandaron quedarse fue que Rodríguez aseguró que sólo en algunas partes del País hay delincuencia. ”Fue porque hubo un tema, una opinión de Gobierno que dijo que sólo algunas partes del país tenían delincuencia. Lo dijo Rosa Icela, fue cuando nosotras alzamos la voz y dijimos que en todo el país hay delincuencia e inseguridad”, declaró Carmen Zamora, del colectivo Ehécatl. UN ENCUENTRO SIMULADO, DENUNCIAN Entonces, las arengas y acusaciones de un encuentro simulado para intentar apaciguar protestas durante el Mundial, que está a menos de dos meses de arrancar, comenzaron. Dos minutos después de la una de la tarde, estalló el grito: “¡No!”. En su defensa salió el Subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina: “Nosotros anunciamos en la convocatoria cuáles eran los términos del encuentro”. En ese momento, Rodríguez dejó las mesas de trabajo y la batuta la tomó Medina. Tuvieron que agendar una segunda ronda de participaciones.

Yoltzi Martínez Corrales, del colectivo Raúl Trujillo Herrera, denunció que el desarrollo de estos encuentros son una simulación para evitar protestas durante el Mundial. “La licenciada Rosa Icela se va, ¿entonces cuáles son esas mesas de diálogo? ¿A qué nos trajeron? ¿A una mesa de fantasía? ¿A una cortina de humo para aplacar a las víctimas, para decirnos no salgan porque hay Mundial?”, dijo a la prensa.

Además, criticó que la presidenta Claudia Sheinbaum se haya reunido con BTS, el grupo de k-pop coreano más famoso en el mundo, pero a ellas se ha negado a recibirlas. “¿Por qué con los BTS (sí se reúne)? Y no es nada en contra, su música es genial. Hemos solicitado encuentros”, afirmó.

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